Принимаете витамины, но волосы продолжают выпадать? Названо 14 неожиданных причин

Прием витаминов - важный шаг в борьбе с выпадением волос, но иногда этого недостаточно. Часто волосы продолжают выпадать, даже если придерживаться правильного питания и принимать добавки.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных факторах, которые могут влиять на здоровье волос.
Трихолог Юлия Дудий рассказала, что часто после сдачи необходимых анализов и приемов витаминов волосы все равно продолжают выпадать. Это может возникнуть по следующим причинам:
Уход за волосами зависит от их типа, но есть универсальные правила, которые помогут сделать их здоровыми и сильными.
Очищение
Мойте волосы 2-3 раза в неделю, чтобы не пересушивать кожу головы. Используйте шампунь без сульфатов и парабенов, подобранный по типу волос.
Не наносите шампунь на всю длину - достаточно хорошо промыть корни, а пена очистит остальные волосы.
Увлажнение и питание
После каждого мытья используйте кондиционер - он закрывает чешуйки волос и делает их гладкими. Раз в неделю делайте глубокое увлажнение масками (с кератином, аргановым маслом, пантенолом).
Используйте несмываемые уходовые средства (сыворотки, масла) для кончиков волос.
Минимизация повреждений
Избегайте горячей воды - она пересушивает волосы, лучше мыть теплой или прохладной. Осторожно расчесывайте влажные волосы, используя расчески с широкими зубцами или щетки с мягкой щетиной.
Сушите волосы естественным способом, если пользуетесь феном - ставьте на среднюю или холодную температуру. Минимизируйте использование плоек, утюжков и лаков для волос.
Защита
Зимой носите шапку, а летом - защищайте волосы от солнца (спреи с SPF, головные уборы). Используйте шелковые или сатиновые наволочки - они уменьшают ломкость волос.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Дудий и сайт WebMD.