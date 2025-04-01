Швидко та без шкоди. Шість безпечних способів висушити волосся вдома

Неправильна сушка волосся може призвести до його ламкості та втрати здорового вигляду. Експерти розповіли, як правильно висушити волосся, щоб зберегти його міцність і красу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Трихолог Л аверн Амара розповіла, що одна з найбільших помилок, яку люди роблять - це лягати спати з вологими волоссям, що може призвести до появи неприємного запаху

Також вона назвала способи, які допоможуть висушити різні типи волосся, щоб досягти максимальної ефективності, гладкості та захисту.

Замотування волосся у рушник

Найкраще підходить для хвилястого ат кучерявого волосся.

Після нанесення засобів для укладання загорніть волосся в рушник з мікрофібри або бавовняну футболку, щоб ввібрати зайву вологу. Так походіть від 10 до 30 хвилин, перш ніж висушити його природним чином.

Цей метод зменшує тертя, зберігає локони чіткими та запобігає пошкодженню.

Важливо, що традиційний рушник може призвести до завивання та ламкості. Тому необхідно взяти рушник з правильної тканини.

Після вбирання у рушник надлишку води залишіть волосся висихати природним чином або біля вентилятора, оскільки це зменшує пошкодження від тепла.

Використовуйте дифузор

Найкраще підходить для кучерявого, а також коли ви хочете підкреслити хвилі на волоссі

Перукар Моне Еверетт розповів, що дифузор - це спеціальна насадка для фена, яка дозволяє рівномірно розподіляти потік повітря по всій довжині волосся. Він збільшує об’єм і зберігає чіткість локонів.

Спершу варто зосередитись на коренях, далі помістіть частини волосся в дифузор і обережно підніміть їх у напрямку до шкіри голови, щоб збільшити об'єм і чіткість. Поступово рухайтеся до кінчиків, обережно, щоб не порушити локони.

Сушка з капюшоном

Такий вид висушування підходить для усіх типів волосся, особливо текстурованого та кучерявого.

Сушарка з капюшоном - це пристрій, схожий на шолом, який можна побачити в перукарнях. Він забезпечує рівномірний розподіл тепла, не порушуючи структуру волосся.

Одягніть сіточку перед сушінням феном

Використовуйте середню сітчасту нейлонову сітку для волосся. Ви можете якомога більше висушити його рушником, витягнувши більшу частину вологи, а потім накласти сіточку та висушити феном.

Варто сушити круговими рухами. Сітка для волосся не дасть волоссю розпушитися.

Висушіть волосся феном на проділи

Якщо ви сушите все волосся одночасно, подумайте про цей простий і ефективний перехід.

Розподіліть вологе волосся на чотири-шість секцій, залежно від густоти.

Висушуючи волосся таким чином, ви забезпечуєте рівномірне сушіння та меншу ламкість, уникаєте сплутування та робите укладку легшою.

Висушити і завити шкарпетками

Якщо ви не хочете сушити волосся феном, можна загорнути волосся в шкарпетки і використовувати їх як м’які бігуді. Просто притуліть шкарпетки до сушки на кілька хвилин.

Важливо пояснити, що ця техніка не є швидшою, ніж просто фен, але цей варіант менш ймовірно пошкодить ваше волосся, оскільки скорочує час сушіння.

Якщо ваше волосся вологе і закутане в теплі шкарпетки, це може скоротити час висихання приблизно на третину.

Кількість шкарпеток, які ви використовуєте, залежить від того, наскільки густе ваше волосся.

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