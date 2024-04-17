Приїхали з Ірландії 3 тис. км заради порятунку: у Львові видалили частину мозку дівчинці

Які симптоми бути в дівчинки

У дівчинки Рейчел Гріббен почали з’являтися симптоми епілепсії ще у півторарічному віці. Вона трохи відставала у розвитку та посмикувала тілом, а потім почалися судомні напади.

Тоді місцеві лікарі діагностували у дівчинки епілепсію з епілептичними спазмами та фокально-кортикальну дисплазію. У дитини були погано розвинені звивини мозку, а це провокували судоми.

Тому батьки дівчинки навіть попри війну вирішили звернутися по допомогу до українських фахівців. Родина здолала понад 3 тис. км задля порятунку дитини.

"Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами та дітьми, моє серце просто розбилося", - розповідає мама Рейчел.

Лікування дівчинки

Лікарі розповіли, що Рейчел робили операцію впродовж семи годин.

Медики скористалися найновітнішими технологіями - застосовували інтеропераційний моніторинг та навігаційну систему, які допомогли уникнути пошкоджень здорових ділянок мозку.

Медики зазначили, що такі операції вже робили українцям, але іноземцям - вперше.

"Ми поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і від’єднали, а тоді видалили повністю", - розповів нейрохірург, керівник напрямку дитячої нейрохірургії та психоневрології Михайло Ловга.

Важливо, що медикам потрібно було бути вкрай обережними, щоб не зачепити ділянку, яка відповідальна за рухи кінцівок.

На щастя, завдяки хірургічному втручанню, кількість нападів епілепсії у дівчинки зменшилася майже на 90%.

Рейчел разом із батьками вже повернулися до Ірландії.

У Львові врятували дівчинку з Північної Ірландії (фото: facebook.com/1tmolviv)