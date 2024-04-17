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Приехали из Ирландии 3 тыс. км ради спасения: во Львове удалили часть мозга девочке

Во Львове медики спасли девочку из Ирландии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове спасли четырехлетнюю девочку из Северной Ирландии. Известно, что у маленькой пациентки были опасны судорожные приступы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.

Какие симптомы быть у девочки

У девочки Рэйчел Гриббен начали появляться симптомы эпилепсии еще в полуторагодовалом возрасте. Она немного отставала в развитии и подергивала телом, а затем начались судорожные приступы.

Тогда местные врачи диагностировали у девочки эпилепсию с эпилептическими спазмами и фокально-кортикальную дисплазию. У ребенка были плохо развиты извилины мозга, а это провоцировали судороги.

Поэтому родители девочки даже несмотря на войну решили обратиться за помощью к украинским специалистам. Семья одолела более 3 тыс. км для спасения ребенка.

"Когда мы сидели в укрытии больницы с другими мамами и детьми, мое сердце просто разбилось", - рассказывает мама Рэйчел.

Лечение девочки

Врачи рассказали, что Рэйчел делали операцию в течение семи часов.

Медики воспользовались новейшими технологиями - применяли интероперационный мониторинг и навигационную систему, которые помогли избежать повреждений здоровых участков мозга.

Медики отметили, что такие операции уже делали украинцам, но иностранцам - впервые.

"Мы поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и отсоединили, а затем удалили полностью", - рассказал нейрохирург, руководитель направления детской нейрохирургии и психоневрологии Михаил Ловга.

Важно, что медикам нужно было быть крайне осторожными, чтобы не задеть участок, ответственный за движения конечностей.

К счастью, благодаря хирургическому вмешательству количество приступов эпилепсии у девочки уменьшилось почти на 90%.

Рейчел вместе с родителями уже вернулись в Ирландию.

Во Львове спасли девочку из Северной Ирландии (фото: facebook.com/1tmolviv)

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ЛьвовЭпилепсияВрачиЛечение детей