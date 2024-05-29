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Спеціально приїхала зі Швейцарії: на Закарпатті біля церкви жінка народила п'яту дитину

Медики на Закарпатті екстрено прийняли пологи біля церкви (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Холмок Закарпатської області медики отримали виклик про стрімкі пологи. Відомо, що це були п’яті пологи і перейми тривали вже 1,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "103 Закарпаття".

Деталі про пологи

22-річна жінка розповіла лікарю швидкої, який прибув на виклик, що повернулася зі Швейцарії, щоб народити вдома. Проте не очікувала на такий стрімкий розвиток подій.

Лікар Роман Лемак та фельдшер Уляна Григор’єва розповіли, що тоді зрозуміли, що їх очікує справжній екстрим, бо родова діяльність у породіллі прискорилася. Однак, до пологового не встигали доїхати.

Тому авто зупинили напроти собору на проспекті Свободи і медики прийняли пологи.

Дитинка народилась здоровою - 10 із 10 балів по шкалі Апгара.

Провівши всі належні в таких випадках маніпуляції, бригада транспортувала вже двох пацієнтів - маму і немовля до пологового будинку.

В результаті медиків нагородили грамотами за їхній професіоналізм.

"Зміна була гаряча. Довелось і на ДТП виїжджати, і травмованим після бійки допомогу надавати, і пологи над ранок у машині приймати", - розповідає Роман Лемак.

Як зрозуміти, що почалися пологи

Пологи починаються, коли розширюється шийка матки та з'являються перейми, що допомагають дитині пройти через родовий канал. Ознаки початку пологів:

  • відійшли навколоплідні води
  • інтервали між переймами становлять менше за 5-10 хвилин
  • тривалість переймів збільшилася до 40-60 секунд
  • з'явилися інтенсивні болі в промежині та попереку
  • збільшилася інтенсивність переймів і їх болючість

Шийка матки може розкриватися протягом 9-12 годин, ширина розкриття перед пологами повинна становити щонайменше 10 сантиметрів. Після повного розкриття шийки матки починаються потуги, і дитина проходить родовим каналом.

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