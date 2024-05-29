Специально приехала из Швейцарии: на Закарпатье возле церкви женщина родила пятого ребенка

В селе Холмок Закарпатской области медики получили вызов о стремительных родах. Известно, что это были пятые роды и схватки продолжались уже 1,5 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "103 Закарпаття".
22-летняя женщина рассказала врачу скорой, который прибыл на вернувшийся из Швейцарии вызов, чтобы родить дома. Однако не ожидала такого стремительного развития событий.
Врач Роман Лемак и фельдшер Ульяна Григорьева рассказали, что тогда поняли, что их ожидает настоящий экстрим, потому что родовая деятельность у роженицы ускорилась. Однако до роддома не успевали доехать.
Потому авто остановили напротив собора на проспекте Свободы и медики приняли роды.
Ребенок родился здоровым - 10 из 10 баллов по шкале Апгара.
Проведя все подобающие в таких случаях манипуляции, бригада транспортировала уже двух пациентов - маму и младенца в роддом.
В результате медиков наградили грамотами за их профессионализм.
"Смена была горячая. Пришлось и на ДТП выезжать, и травмированным после драки помощь оказывать, и роды к утру в машине принимать", - рассказывает Роман Лемак.
Роды начинаются, когда расширяется шейка матки и появляются схватки, помогающие ребенку пройти через родовой канал. Признаки начала родов:
Шейка матки может раскрываться в течение 9-12 часов, ширина вскрытия перед родами должна составлять не менее 10 сантиметров. После полного раскрытия шейки матки начинаются потуги и ребенок проходит родовым каналом.
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