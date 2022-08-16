Приятная и комфортная среда. Вот так выглядят первые укрытия в украинских школах (фото)

По его словам, согласно результатам независимого опроса родителей детей школы из 218 респондентов, 178 поддержали обучение в очном формате, 40 - за дистанционную форму.

"Подавляющее большинство все же за обучение в формате того, когда учительница или учитель сумеет не только передать определенную информацию через экран монитора, но и обнять, прижать к себе, взять маленького ребеночка за рученьку и написать эти первые добрые буквы", - написал директор.

Руководитель говорит, что универсального варианта нет. Также нет гарантий того, что оккупанты не будут обстреливать учебные заведения.

Как обустроили укрытие

Также он добавил, что в школе № 11 полностью обустроено укрытие, принятие которого утверждено актом межведомственной комиссии.

К тому же родители могут в любое время прийти и убедиться относительно укрытие, но лучше это делать совместно с классным руководителем.

"Мною разработана четкая инструкция по трансферту в укрытие при различных обстоятельствах пребывания в нашей школе. С этой инструкцией вас ознакомят на родительском собрании. В процессе обучения мы отработаем ее полностью до автоматизма", - рассказал директор.

Кроме того, укрытие будет обеспечено полностью всеми необходимыми медикаментами.

Как отметил руководитель, для учеников в укрытии создали комфортную среду. В частности, для 1 классов разместили проектор и экран, для 2-х - телевизор, 3-4 классов - доска и беспарольный доступ к Интернету.

Отмечается, что решить проблему с физиологическими потребностями сейчас сложно. Но обдумывают вариант по размещению биотуалета.

В случае возможной эвакуации, в школе есть помимо основного входа еще два запасных.

"Мы просим вас, уважаемые родители, помочь нам только в одном - понять, что только совместными молитвами за наших ребят и девушек из ВСУ. Имеем возможность начать обучение в привычном и приятном для детей формате", - добавил Записов.

Как выглядит укрытие в Стрыйской общеобразовательной школе I степени № 11 (facebook.com/Sergij11)