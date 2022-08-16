Приємне і комфортне середовище. Ось так виглядають перші укриття в українських школах (фото)

За його словами, відповідно до результатів незалежного опитування батьків дітей школи з 218 респондентів, 178 підтримали навчання в очному форматі, 40 - за дистанційну форму.

"Переважна більшість все ж таки за навчання у форматі того, коли вчителька чи вчитель зуміє не лише передати певну інформацію через екран монітора, але й обійняти, притулити до себе, взяти маленьку дитинку за рученьку і написати ці перші добрі букви", - написав директор.

Керівник каже, що універсального варіанту немає. Також немає гарантій того, що окупанти не будуть обстрілювати навчальні заклади.

Як облаштували укриття

Також він додав, що в школі № 11 повністю облаштоване укриття, прийняття якого затверджено актом міжвідомчої комісії.

До того ж батьки можуть у будь-який час прийти та пересвідчитись щодо укриття, але краще це робити спільно з класним керівником.

"Мною розроблена чітка інструкція щодо трансферту в укриття при різних обставинах перебування в нашій школі. З цією інструкцією вас ознайомлять на батьківських зборах. В процесі навчання ми відпрацюємо її повністю до автоматизму. Ми намагаємось створити для дітей приємне і комфортне середовище", - розповів директор.

Окрім того, укриття буде забезпечене повністю усіма необхідними медикаментами.

Як зазначив керівник, для учнів в укритті створили комфортне середовище. Зокрема, для 1 класів розмістили проєктор та екран, для 2-х - телевізор, 3-4 класів - дошка і безпарольний доступ до Інтернету.

Зазначається, що вирішити проблему з фізіологічними потребами зараз складно. Але обдумують варіант щодо розміщення біотуалету.

У разі можливої евакуації, у школі є крім основного входу ще два запасних.

"Ми просимо вас, шановні батьки, посприяти нам лише в одному - зрозуміти, що лише спільними молитвами за наших хлопців та дівчат із ЗСУ. Маємо можливість розпочати навчання у звичному і приємному для дітей форматі", - додав Запісов.

Як виглядає укриття у Стрийської загальноосвітній школі І ступеня № 11 (facebook.com/Sergij11)