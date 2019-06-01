Привык к одиночеству: Добрынин ошеломил заявлением

Никита Добрынин назвал имя победительницы 24 мая, которой стала участница из Киева Дарья Квиткова. 31 мая экс-холостяк рассказал, что происходит в личной жизни, а также сделал важное заявление в соцсети Facebook.

"Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И как сейчас я счастлив встретить тебя, невероятную, мудрую, лёгкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтоб нас никто не засек, как ездили в машине в чёрных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали: чем закончился проект "Холостяк"?" - написал Добрынин.

Фото: (facebook.com/nikitadobrynin)

Также он отметил, что не планирует считаться с мнением окружающих, поскольку сам факт того, что им удалось сохранить отношения после проекта является первостепенно важным.

Ранее Холостяк также шокировал неожиданным решением.

Мы рассказывали о том, что экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта. Также она рассказала, что не смотрела последний выпуск со свои участием, так как ей стыдно из-за собственных шуток.