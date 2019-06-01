ru
ua

Звик до самотності: Добринін приголомшив заявою


Холостяк розповів про особисте життя після проекту

Микита Добринін назвав ім'я переможниці 24 травня, якою стала учасниця з Києва Дар'я Квіткова. 31 травня екс-холостяк розповів, що відбувається в особистому житті, а також зробив важливу заяву в соцмережі Facebook.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене у зворотному.
Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як все це час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не засік, як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас питали: чим закінчився проект "Холостяк"?" - написав Добринін.

Фото: (facebook.com/nikitadobrynin)

Також він зазначив, що не планує рахуватися з думкою оточуючих, оскільки сам факт того, що їм вдалося зберегти відносини після проекту є першочергово важливим.

Раніше Холостяк також шокував несподіваним рішенням.

Ми розповідали про те, що екс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту. Також вона розповіла, що не дивилася останній випуск зі своєю участю, так як їй соромно через власні жарти.

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство Зеленський призначив заступника глави АП
Читати всі новини