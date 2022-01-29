Эта привычка при употреблении кофе делает напиток вредным для здоровья

Согласно целому ряду исследований, к достоинствам кофе можно отнести и нормализацию давления, и укрепление волос, и даже снижение риск возникновения онкологических заболеваний, защиту от некоторых нейродегенеративных расстройств, в том числе от болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Но тут стоит учитывать, что такой список полезных параметров распространяется на натуральный свежесваренный кофе. А на напитки из растворимых порошков - нет.

Но даже у кофе, сваренного в турке, можно существенно снизить естественную полезность, употребляя его с добавлением в чашку молока или сливок, рассказал диетолог Иван Забелин.

По словам специалиста, особенно этот нюанс важно учитывать тем, у кого высокий холестерин в крови.

"Насыщенные жиры, содержащиеся в сливках и молоке, могут негативно влиять на состояние сосудов. А также способствуют росту уровня холестерина в крови", - подчеркивает врач.

Также диетолог обратил внимание, что сразу заметить негативное воздействие сливок на здоровье не удастся, так как уровень холестерина будет повышаться незначительно в течение длительного периода времени - медленно, но уверенно.

Эксперт призвал отказаться от такой вредной добавки к кофе, а если уж не хочется лишать себя соответственного вкусового букета, выпивая чашечку, то можно заменить жирные сливки на обезжиренное молоко, а еще - съедать кусочек качественного шоколада вместе с напитком.