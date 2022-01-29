Ця звичка при вживанні кави робить напій шкідливим для здоров'я

Згідно з цілою низкою досліджень, до переваг кави можна віднести і нормалізацію тиску, і зміцнення волосся, і навіть зниження ризик виникнення онкологічних захворювань, захист від деяких нейродегенеративних розладів, в тому числі від хвороби Альцгеймера і хвороби Паркінсона.

Але тут слід враховувати, що такий список корисних параметрів поширюється на натуральну свіжозварену каву. А на напої з розчинних порошків - ні.

Та навіть у кави, звареної в турці, можна істотно знизити природну корисність, вживаючи її з додаванням в чашку молока або вершків, розповів дієтолог Іван Забєлін.

За словами фахівця, особливо цей нюанс важливо враховувати тим, у кого високий холестерин в крові.

"Насичені жири, що містяться у вершках і молоці, можуть негативно впливати на стан судин. А також сприяють зростанню рівня холестерину в крові", - наголошує лікар.

Також дієтолог звернув увагу, що відразу помітити негативний вплив вершків на здоров'я не вдасться, позаяк рівень холестерину буде підвищуватися незначно протягом тривалого періоду - повільно, але впевнено.

Експерт закликав відмовитися від такої шкідливої добавки до кави, а якщо вже не хочеться позбавляти себе відповідного смакового букета, випиваючи чашечку, то можна замінити жирні вершки на знежирене молоко, а ще - з'їдати шматочок якісного шоколаду разом з напоєм.