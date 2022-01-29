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Эта привычка при употреблении кофе делает напиток вредным для здоровья

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Суббота 29 января 2022 22:26
Эта привычка при употреблении кофе делает напиток вредным для здоровья Фото: диетолог высказался об употреблении кофе (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Кофе является одним из самых популярных напитков во всем мире, и кроме своего фирменного бодрящего эффекта имеет целый ряд полезных для организма свойств при умеренном употреблении, включая профилактику некоторых заболеваний. Однако привычный для многих способ приготовления ароматного напитка может можно легко снизить его пользу.

Об этом передает "Країна здоров'я".

Согласно целому ряду исследований, к достоинствам кофе можно отнести и нормализацию давления, и укрепление волос, и даже снижение риск возникновения онкологических заболеваний, защиту от некоторых нейродегенеративных расстройств, в том числе от болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Но тут стоит учитывать, что такой список полезных параметров распространяется на натуральный свежесваренный кофе. А на напитки из растворимых порошков - нет.

Но даже у кофе, сваренного в турке, можно существенно снизить естественную полезность, употребляя его с добавлением в чашку молока или сливок, рассказал диетолог Иван Забелин.

По словам специалиста, особенно этот нюанс важно учитывать тем, у кого высокий холестерин в крови.

"Насыщенные жиры, содержащиеся в сливках и молоке, могут негативно влиять на состояние сосудов. А также способствуют росту уровня холестерина в крови", - подчеркивает врач.

Также диетолог обратил внимание, что сразу заметить негативное воздействие сливок на здоровье не удастся, так как уровень холестерина будет повышаться незначительно в течение длительного периода времени - медленно, но уверенно.

Эксперт призвал отказаться от такой вредной добавки к кофе, а если уж не хочется лишать себя соответственного вкусового букета, выпивая чашечку, то можно заменить жирные сливки на обезжиренное молоко, а еще - съедать кусочек качественного шоколада вместе с напитком.

Ранее мы рассказывали, для чего к чашке кофе подают стакан воды, и почему это очень важно.

Также мы писали о том, что появилось новое исследование о чае и кофе и риске развития инсульта.

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