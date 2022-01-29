Ця звичка при вживанні кави робить напій шкідливим для здоров'я

Кава є одним з найпопулярніших напоїв у всьому світі, і крім свого фірмового підбадьорливого ефекту має цілий ряд корисних для організму властивостей при помірному вживанні, включаючи профілактику деяких захворювань. Однак звичний для багатьох спосіб приготування ароматного напою може можна легко знизити його користь.

Згідно з цілою низкою досліджень, до переваг кави можна віднести і нормалізацію тиску, і зміцнення волосся, і навіть зниження ризик виникнення онкологічних захворювань, захист від деяких нейродегенеративних розладів, в тому числі від хвороби Альцгеймера і хвороби Паркінсона.

Але тут слід враховувати, що такий список корисних параметрів поширюється на натуральну свіжозварену каву. А на напої з розчинних порошків - ні.

Та навіть у кави, звареної в турці, можна істотно знизити природну корисність, вживаючи її з додаванням в чашку молока або вершків, розповів дієтолог Іван Забєлін.

За словами фахівця, особливо цей нюанс важливо враховувати тим, у кого високий холестерин в крові.

"Насичені жири, що містяться у вершках і молоці, можуть негативно впливати на стан судин. А також сприяють зростанню рівня холестерину в крові", - наголошує лікар.

Також дієтолог звернув увагу, що відразу помітити негативний вплив вершків на здоров'я не вдасться, позаяк рівень холестерину буде підвищуватися незначно протягом тривалого періоду - повільно, але впевнено.

Експерт закликав відмовитися від такої шкідливої добавки до кави, а якщо вже не хочеться позбавляти себе відповідного смакового букета, випиваючи чашечку, то можна замінити жирні вершки на знежирене молоко, а ще - з'їдати шматочок якісного шоколаду разом з напоєм.