Як приваблювати і закохувати в себе людей: запам'ятайте ці прийоми

Психологічні прийоми допомагають приваблювати інших людей, і навіть закохувати в себе. Але про ці фішки знає не кожен.

Як приваблювати інших людей (універсальні поради)

"Я люблю тебе" має більш емоційний вплив на мозок, коли його шепочуть на ліве вухо.

Постава має значення : якщо ви стоїте прямо і дивіться в очі під час розмови з людьми, які вас приваблюють, це зробить вас більш впевненим і привабливим.

Сильне почуття гумору є ознакою інтелекту і приваблює інших.

Не розкривайте всім про себе все . А ще краще відповідайте лише тоді, коли вас запитають, і якомога рідше. Зберігайте ауру таємничості, і люди будуть більше тягнутися до вас.

Не зберігайте типову посмішку. Посміхайтеся лише тоді, коли ви дивитесь на когось очима, щоб вони відчули себе особливими.

Запитуйте про співбесідника: людей природно приваблюють люди, які ставлять питання про них. Звідси вираз "пізнати когось ближче".

Будьте щасливі та позитивні : людям подобаються щасливі та позитивні люди!

Нехай навколо вас панує байдужість. Це може бути трохи складно. Ви повинні досягти правильного балансу: байдуже, що думають інші, і приділяти їм достатньо поваги та важливості.

Кілька порад для закохування (чоловікам і жінкам)

Зробіть перший крок: жінок автоматично приваблюють хлопці, які починають розмову, проявляють ініціативу та змушують їх сміятися.

Більш глибокий голос: чоловіки з більш глибоким голосом мають більше шансів справити незабутнє враження на жінок, ніж чоловіки з більш високим голосом.

Створюйте сексуальне напруження без дотиків: це робиться тонко та за допомогою флірту. Це створює миттєве залучення, якщо ви робите це правильно.

Носіть червоне: люди підсвідомо вважають, що жінки, які носять червоне, більш привабливі та сексуальні, тому люди будуть сидіти ближче до жінок, які носять червоні сукні.