Как привлечь суженого в День Екатерины: лучшие гадания и привороты

Гадания на Катерину проводят 7 декабря. В церковном календаре в этот день почитают память "невесты Христа" - Александрийской великомученицы Екатерины. Если верить народным поверьям, святая помогает девушкам отыскать свою любовь. Поэтому этот день также называют праздником девичьей судьбы и гадают на суженого.

Гадания в День Екатерины

На Екатерины молодые незамужние девушки устраивали посиделки-вечерницы. После ужина остатки еды не выбрасывали, а использовали их для магического ритуала ворожбы.

Для этого ритуала еобходимо взять корочку хлеба со стола и перед тем, как ложиться спать, положить ее под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". Если все сделать верно, во сне девушка увидет своего будущего избранника.

Два вида гаданий на Катерины связаны с приготовлением каши

Перед ужином нужно перебрать крупу, предварительно положив в емкость к ней золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытащит девушка - такой достаток и будет у ее жениха.

Для старинного гадания требовалось выйти во двор вечером 7 декабря с горшком пшеничной каши и сказать: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать!". Если при этом начинал кукарекать петух, значит желание должно было исполниться.

Городские жительницы вместо петуха прислушиваются к сигналам машин и другим громким звукам.

День Екатерины 7 декабря (коллаж: РБК-Украина)

Красивые ритуалы и гадания на Катерины

Обычное умывание в этот день может стать гаданием на суженого. Утром нужно налить воды в таз и, зачерпув ее ладонью, умыть лицо. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет долгожданная встреча.

А для "гадания на желание" или, чтобы узнать имя будущего возлюбленного, понадобится гербарий из листочков разных деревьев. На каждом из них следует написать желаемое и положить под подушку. На следующее утро достать несколько листочков из под подушки должен самый младший мужчина в семье.

Для еще одного гадания на Катерины потребуется вишневая веточка, ее нужно сорвать в праздник и поставить дома в воду. Если на ней появятся цветочки до Рождества - в следующем году состоится свадьба. Если цветы не распустятся до 14 января (Маланки) - встреча с суженым состоится еще не скоро. А если на ветке вишни распустятся не только цветы, но и набухнут почки, то в скором будущем девушке стоит ждать и свадьбы и пополнения в семье.

Как приворожить суженого в День Катерины

Старинные ритуалы для приворота женихов требовали от девушек не только хитрости, но и большой смелости.

К примеру, один из обрядов проводился на кладбище. Девушка в полночь 7 декабря отправлялась на могилу к родственникам с букетом из веточек бессмертника, чтобы ее девичья доля не умерла.

Чтобы не стать вдовой, женщина "приносила в жертву тополю". Для этого в ночь на Катерины на ветки тополя набрасывали вышитый собственноручно платок.

У понравившегося парня тайком забирали какую-либо вещь. Ее бросали в ржаное тесто, замешивали и пекли круглый коровай, чтобы суженый ходил кругами вокруг девичьего дома.