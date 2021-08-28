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Привитых педагогов мало: в Минздраве бьют тревогу накануне начала нового учебного года

Автор: Владимир Костырин

В Украине накануне начала нового учебного года в Минздраве указали на недостаточное количество педагогов, работающих в школах, которые вакцинировались от коронавируса, чтобы преподавать в обычных и безопасных условиях при новой вспышке COVID-19.

Об этом говорится в заявлении Минздрава на странице в Facebook.

Медики призвали учителей более активно прививаться, а также отметили, что все работники образования является приоритетной группой вакцинации от COVID-19 в Украине и мире.

"Вакцинация работников образования в любой стране является основной предпосылкой для возвращения к не дистанционному обучению и живому общению", - отметили в министерстве.

В этом контексте в Минздраве привели примеры других стран, где педагоги массово прививаются перед 1 сентября: в Италии и США около 90% работников сферы образования получили прививки от COVID-19, в Польше и Франции таких педагогов более 80%, а в Греции - почти 75%.

"В Украине же в случае выхода области из "зеленого" уровня эпидемической безопасности в ней будут открыты для посещения только те учебные заведения, в которых не менее 80% персонала будут полностью вакцинированы. Сейчас привитых педагогов мало, чтобы провести учебный год в обычных и безопасных условиях при новой вспышке коронавирусной болезни", - говорится в публикации.

В Минздраве напомнили, что был сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19. Узнать, как записать коллектив на прививку, можно по этой ссылке. Также всю необходимую информацию можно получить в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. Вот - их подробный перечень.

Ранее мы рассказывали, каких изменений ждать в школах и вузах с 1 сентября и что будет с "дистанционкой".

Напомним также, что Минздрав Украины планирует ввести норму о вакцинации 80% персонала не только в школах, но и для других сфер.

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