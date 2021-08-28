Щеплених педагогів мало: в МОЗ б'ють на сполох напередодні початку нового навчального року

Медики закликали вчителів більш активно робити щеплення, а також зазначили, що всі працівники освіти є пріоритетною групою вакцинації від COVID-19 в Україні та світі.

"Вакцинація освітян у будь-якій країні є основною передумовою для повернення до недистанційного навчання та живого спілкування", - зауважили в міністерстві.

У цьому контексті в МОЗ навели приклади інших країн, де педагоги масово прищеплюються перед 1 вересня: в Італії та США близько 90% працівників сфери освіти отримали щеплення від COVID-19, в Польщі і Франції таких педагогів понад 80%, а в Греції - майже 75%.

"В Україні ж у разі виходу області з зеленого рівня епідемічної безпеки в ній будуть відкритими для відвідування лише ті заклади освіти, в яких щонайменше 80% персоналу будуть повністю вакциновані. Наразі щеплених освітян замало, щоби провести навчальний рік у звичайних та безпечних умовах при новому спалаху коронавірусної хвороби", - йдеться в публікації.

У МОЗ нагадали, що був сформований алгоритм запису педагогів на вакцинацію від COVID-19. Дізнатися, як записати колектив на щеплення, можна за цим посиланням. Також всю необхідну інформацію можна отримати в найближчому пункті щеплення або центрі масової вакцинації. Ось - їх докладний перелік.