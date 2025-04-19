Привітання на Великдень для кожного члена родини: своїми словами, у віршах і листівках

Великдень - це день, коли люди діляться своєю радістю один з одним. А зробити це найкраще за допомогою красивих привітань, які ми для вас приготували у віршах, листівках та своїми словами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує привітання з Великоднем для усієї родини та друзів.

Привітання з Великоднем для батьків

Христос Воскрес! Дорогі тато й мамо, нехай це світле свято принесе у ваш дім тепло, спокій і Божу благодать. Дякую вам за любов, турботу і все, що ви для мене робите.

Бажаю вам, мої найрідніші, великоднього затишку, миру в серці та радості в кожному дні. Хай Господь дарує здоров’я і довгі роки! І нехай кожна ваша молитва буде почута.

Зі Світлим Воскресінням Христовим, мої дорогі! Нехай у вашому житті буде більше світла, віри й спокою.

Христос воскрес! Бажаю, щоб на вашому життєвому шляху завжди сяяло сонце надії, а всі негаразди зникали, наче роса. Ви заслуговуєте на найкраще в житті.

Мамо й тату, нехай Великдень стане джерелом нової сили, натхнення і любові. Ви - мій приклад і опора.

Вітаю з Великоднем, рідненькі! Нехай на вашому столі завжди буде хліб, у серці - спокій, а поруч - люблячі люди. І нехай ангели оберігають вас кожного дня.

Нехай Пасха принесе благодать у ваш дім, а душа ваша завжди буде відкритою для добра. Дякую, що ви є.

***

Сьогодні Великдень у нас величний,

Тож вітання для вас, батьки, найщиріші:

Бажаємо щастя безмежного й вічного,

Благополуччя, радості, добра найбільшого!

***

Великдень сьогодні торжествує знову,

Нехай в родину вашу завітає доля.

Ви, батьки наші рідні, дорогі,

Прийміть вітання від душі й серця розквітлі.

Привітання з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для мами

Мамо, Христос Воскрес! Твоя любов - мій найцінніший оберіг, а молитва - захист у кожному дні.

З Великоднем тебе, найдорожча! Хай Божа благодать наповнює твоє серце світлом і спокоєм. Ти - мій світ і моя сила.

Мамочко, дякую за твої ласку, мудрість і ніжність. Нехай у це свято серце твоє розквітає, мов весна.

Христос воскрес! Бажаю тобі, мамо, щоб кожен твій день був, як свято - повний тепла, любові й надії. Нехай Господь щедро благословляє твоє життя.

Зі Світлим Великоднем, моя люба матусю! Хай усі твої мрії здійснюються, а душа не знає тривог.

Вітаю з Пасхою, рідна! Твої руки завжди гріють, як сонце, а твоя молитва - найсильніший захист. Люблю тебе безмежно.

Моя найкраща матусю, в це світле свято бажаю тобі безмежного щастя, спокою і Божої опіки!

***

Зі Світлим Великоднем вітаю!

Здоров'я тобі, мамо, бажаю.

Щоб жила ти багато-багато літ,

Не знала ніколи тривог та бід.

Добром була завжди оточена,

Люба моя, ти мені потрібна!

Щоб Господь тебе оберігав,

Щоб сил тобі багато додавав.

"Христос Воскрес!" - тобі кажу,

Цілую, обіймаю і люблю!

***

Хай щастя світиться в очах,

Бережи посмішку на вустах.

Тебе, мамусю, я люблю.

"Христос Воскрес!" - тобі кажу.

Листівка з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для дітей

Христос Воскрес, мої маленькі янголята! Нехай ваше дитинство буде солодке, як паска, і барвисте, як крашанки.

Зі святом, любі дітки! Хай Боженька завжди береже вас, а добрі справи приносять радість. І нехай у вас завжди буде багато друзів!

Дітки, нехай у ваших очах завжди сяє світло віри, а серце наповнюється любов’ю. Веселих вам свят і смачних пасочок!

З Великоднем, сонечка! Нехай у вас завжди буде привід для усмішок і теплих обіймів. Хай кожен день буде сповнений любові.

Христос воскрес! Хай кожен день буде для вас казкою, сповненою пригод, радості й доброти.

Любі мої, бажаю вам натхнення, радості та яскравих великодніх вражень. І нехай у серці живе щастя! Бережіть у собі доброту.

Вітаю вас, мої рідненькі! Нехай ця Пасха залишиться в пам’яті як день радості, світла і щирих усмішок.

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

***

Дорогі мої та рідні, вітаю вас!

Хай свято дарує душі мир повсякчас!

Най на Великдень буяє бажання жить!

І запашна паска на столі лежить!

Листівка-вітання з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для дружини

Христос Воскрес, моя кохана! Ти - мій світ і найбільше щастя, тож бажаю тобі тепла, гармонії й здійснення мрій.

З Великоднем тебе, моя найкраща! Нехай кожен день буде, як весна - ніжний, лагідний і натхненний. З тобою життя набуває особливого сенсу.

Кохана, нехай у твоїй душі панує світло, в очах - іскри щастя, а в серці - спокій і любов. Дякую, що ти є.

Христос воскрес! Нехай наше сімейне життя буде наповнене благословеннями, щирістю і ніжністю. З тобою я щодня відчуваю справжнє щастя.

Зі святом, моя рідна! Ти - мій особистий Великдень: тепла, щира і неймовірна.

***

Великдень прийшов, весна у розквіті,

Кохана моя, ти - квітка у цвіті.

Бажаю тобі сонячних променів,

І щастя безмежного, мов океан.

***

Великодня казка в наш дім завітала,

Моя кохана, для тебе зіграла.

Струни сердечні торкнулись душі,

Хай буде щастя у долі твоїй.

***

З днем ​​Великодня, моя дівчинко рідна.

Ти пам'ятай, більше за всіх тебе люблю,

А тому від бід оберігаю

Тебе, красуню, крихітку свою.

Нехай буде до нас доля надалі прихильна ,

Подарує багато щастя і тепла!

Тобі бажаю радості величезної,

Щоб ти завжди була щасливою!

Вітання з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для друзів

Христос Воскрес, друзі! Бажаю вам миру в серці, радості в душі та добрих людей поруч.

Вітаю з Великоднем! Хай у вашому житті завжди буде місце для щирих усмішок, теплих слів і світла віри. Ви - справжня цінність у моєму житті.

Друзі, нехай це свято принесе нову надію, гармонію та душевне оновлення. Світлого вам Великодня!

Вітаю з Пасхою, друзі мої! Бажаю веселих свят, яскравих крашанок і гарного настрою! І хай це свято залишить у вас найтепліші спогади.

Нехай Великдень надихне вас на нові звершення, зміцнить віру й подарує багато щастя. Христос воскрес!

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