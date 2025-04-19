Привітання на Великдень для кожного члена родини: своїми словами, у віршах і листівках
Великдень - це день, коли люди діляться своєю радістю один з одним. А зробити це найкраще за допомогою красивих привітань, які ми для вас приготували у віршах, листівках та своїми словами.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує привітання з Великоднем для усієї родини та друзів.
Привітання з Великоднем для батьків
Христос Воскрес! Дорогі тато й мамо, нехай це світле свято принесе у ваш дім тепло, спокій і Божу благодать. Дякую вам за любов, турботу і все, що ви для мене робите.
Бажаю вам, мої найрідніші, великоднього затишку, миру в серці та радості в кожному дні. Хай Господь дарує здоров’я і довгі роки! І нехай кожна ваша молитва буде почута.
Зі Світлим Воскресінням Христовим, мої дорогі! Нехай у вашому житті буде більше світла, віри й спокою.
Христос воскрес! Бажаю, щоб на вашому життєвому шляху завжди сяяло сонце надії, а всі негаразди зникали, наче роса. Ви заслуговуєте на найкраще в житті.
Мамо й тату, нехай Великдень стане джерелом нової сили, натхнення і любові. Ви - мій приклад і опора.
Вітаю з Великоднем, рідненькі! Нехай на вашому столі завжди буде хліб, у серці - спокій, а поруч - люблячі люди. І нехай ангели оберігають вас кожного дня.
Нехай Пасха принесе благодать у ваш дім, а душа ваша завжди буде відкритою для добра. Дякую, що ви є.
***
Сьогодні Великдень у нас величний,
Тож вітання для вас, батьки, найщиріші:
Бажаємо щастя безмежного й вічного,
Благополуччя, радості, добра найбільшого!
***
Великдень сьогодні торжествує знову,
Нехай в родину вашу завітає доля.
Ви, батьки наші рідні, дорогі,
Прийміть вітання від душі й серця розквітлі.
Привітання з Великоднем (фото: Pinterest)
Привітання з Великоднем для мами
Мамо, Христос Воскрес! Твоя любов - мій найцінніший оберіг, а молитва - захист у кожному дні.
З Великоднем тебе, найдорожча! Хай Божа благодать наповнює твоє серце світлом і спокоєм. Ти - мій світ і моя сила.
Мамочко, дякую за твої ласку, мудрість і ніжність. Нехай у це свято серце твоє розквітає, мов весна.
Христос воскрес! Бажаю тобі, мамо, щоб кожен твій день був, як свято - повний тепла, любові й надії. Нехай Господь щедро благословляє твоє життя.
Зі Світлим Великоднем, моя люба матусю! Хай усі твої мрії здійснюються, а душа не знає тривог.
Вітаю з Пасхою, рідна! Твої руки завжди гріють, як сонце, а твоя молитва - найсильніший захист. Люблю тебе безмежно.
Моя найкраща матусю, в це світле свято бажаю тобі безмежного щастя, спокою і Божої опіки!
***
Зі Світлим Великоднем вітаю!
Здоров'я тобі, мамо, бажаю.
Щоб жила ти багато-багато літ,
Не знала ніколи тривог та бід.
Добром була завжди оточена,
Люба моя, ти мені потрібна!
Щоб Господь тебе оберігав,
Щоб сил тобі багато додавав.
"Христос Воскрес!" - тобі кажу,
Цілую, обіймаю і люблю!
***
Хай щастя світиться в очах,
Бережи посмішку на вустах.
Тебе, мамусю, я люблю.
"Христос Воскрес!" - тобі кажу.
Листівка з Великоднем (фото: Pinterest)
Привітання з Великоднем для дітей
Христос Воскрес, мої маленькі янголята! Нехай ваше дитинство буде солодке, як паска, і барвисте, як крашанки.
Зі святом, любі дітки! Хай Боженька завжди береже вас, а добрі справи приносять радість. І нехай у вас завжди буде багато друзів!
Дітки, нехай у ваших очах завжди сяє світло віри, а серце наповнюється любов’ю. Веселих вам свят і смачних пасочок!
З Великоднем, сонечка! Нехай у вас завжди буде привід для усмішок і теплих обіймів. Хай кожен день буде сповнений любові.
Христос воскрес! Хай кожен день буде для вас казкою, сповненою пригод, радості й доброти.
Любі мої, бажаю вам натхнення, радості та яскравих великодніх вражень. І нехай у серці живе щастя! Бережіть у собі доброту.
Вітаю вас, мої рідненькі! Нехай ця Пасха залишиться в пам’яті як день радості, світла і щирих усмішок.
***
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
***
Дорогі мої та рідні, вітаю вас!
Хай свято дарує душі мир повсякчас!
Най на Великдень буяє бажання жить!
І запашна паска на столі лежить!
Листівка-вітання з Великоднем (фото: Pinterest)
Привітання з Великоднем для дружини
Христос Воскрес, моя кохана! Ти - мій світ і найбільше щастя, тож бажаю тобі тепла, гармонії й здійснення мрій.
З Великоднем тебе, моя найкраща! Нехай кожен день буде, як весна - ніжний, лагідний і натхненний. З тобою життя набуває особливого сенсу.
Кохана, нехай у твоїй душі панує світло, в очах - іскри щастя, а в серці - спокій і любов. Дякую, що ти є.
Христос воскрес! Нехай наше сімейне життя буде наповнене благословеннями, щирістю і ніжністю. З тобою я щодня відчуваю справжнє щастя.
Зі святом, моя рідна! Ти - мій особистий Великдень: тепла, щира і неймовірна.
***
Великдень прийшов, весна у розквіті,
Кохана моя, ти - квітка у цвіті.
Бажаю тобі сонячних променів,
І щастя безмежного, мов океан.
***
Великодня казка в наш дім завітала,
Моя кохана, для тебе зіграла.
Струни сердечні торкнулись душі,
Хай буде щастя у долі твоїй.
***
З днем Великодня, моя дівчинко рідна.
Ти пам'ятай, більше за всіх тебе люблю,
А тому від бід оберігаю
Тебе, красуню, крихітку свою.
Нехай буде до нас доля надалі прихильна ,
Подарує багато щастя і тепла!
Тобі бажаю радості величезної,
Щоб ти завжди була щасливою!
Вітання з Великоднем (фото: Pinterest)
Привітання з Великоднем для друзів
Христос Воскрес, друзі! Бажаю вам миру в серці, радості в душі та добрих людей поруч.
Вітаю з Великоднем! Хай у вашому житті завжди буде місце для щирих усмішок, теплих слів і світла віри. Ви - справжня цінність у моєму житті.
Друзі, нехай це свято принесе нову надію, гармонію та душевне оновлення. Світлого вам Великодня!
Вітаю з Пасхою, друзі мої! Бажаю веселих свят, яскравих крашанок і гарного настрою! І хай це свято залишить у вас найтепліші спогади.
Нехай Великдень надихне вас на нові звершення, зміцнить віру й подарує багато щастя. Христос воскрес!
***
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля -
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
Листівка з Великоднем (фото: Pinterest)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Pozdravok та Daytoday.