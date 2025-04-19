Поздравления на Пасху для каждого члена семьи: своими словами, в стихах и открытках
Пасха - это день, когда люди делятся своей радостью друг с другом. А сделать это лучше всего с помощью красивых поздравлений, которые мы для вас приготовили в стихах, открытках и своими словами.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает поздравления с Пасхой для всей семьи и друзей.
Поздравления с Пасхой для родителей
Христос Воскрес! Дорогие папа и мама, пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом тепло, покой и Божью благодать. Спасибо вам за любовь, заботу и все, что вы для меня делаете.
Желаю вам, мои родные, пасхального уюта, мира в сердце и радости в каждом дне. Пусть Господь дарует здоровье и долгие годы! И пусть каждая ваша молитва будет услышана.
Со Светлым Воскресением Христовым, мои дорогие! Пусть в вашей жизни будет больше света, веры и спокойствия.
Христос воскрес! Желаю, чтобы на вашем жизненном пути всегда сияло солнце надежды, а все невзгоды исчезали, как роса. Вы заслуживаете лучшего в жизни.
Мама и папа, пусть Пасха станет источником новой силы, вдохновения и любви. Вы - мой пример и опора.
Поздравляю с Пасхой, родненькие! Пусть на вашем столе всегда будет хлеб, в сердце - покой, а рядом - любящие люди. И пусть ангелы оберегают вас каждый день.
Пусть Пасха принесет благодать в ваш дом, а душа ваша всегда будет открытой для добра. Спасибо, что вы есть.
***
Сьогодні Великдень у нас величний,
Тож вітання для вас, батьки, найщиріші:
Бажаємо щастя безмежного й вічного,
Благополуччя, радості, добра найбільшого!
***
Великдень сьогодні торжествує знову,
Нехай в родину вашу завітає доля.
Ви, батьки наші рідні, дорогі,
Прийміть вітання від душі й серця розквітлі.
Поздравления с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравления с Пасхой для мамы с Пасхой
Мама, Христос Воскрес! Твоя любовь - мой самый ценный оберег, а молитва - защита в каждом дне.
С Пасхой тебя, самая дорогая! Пусть Божья благодать наполняет твое сердце светом и покоем. Ты - мой мир и моя сила.
Мамочка, спасибо за твои ласку, мудрость и нежность. Пусть в этот праздник сердце твое расцветает, как весна.
Христос воскрес! Желаю тебе, мама, чтобы каждый твой день был, как праздник - полный тепла, любви и надежды. Пусть Господь щедро благословляет твою жизнь.
Со Светлой Пасхой, моя дорогая мамочка! Пусть все твои мечты сбываются, а душа не знает тревог.
Поздравляю с Пасхой, родная! Твои руки всегда греют, как солнце, а твоя молитва - самая сильная защита. Люблю тебя безгранично.
Моя лучшая мамочка, в этот светлый праздник желаю тебе безграничного счастья, покоя и Божьей опеки!
***
Зі Світлим Великоднем вітаю!
Здоров'я тобі, мамо, бажаю.
Щоб жила ти багато-багато літ,
Не знала ніколи тривог та бід.
Добром була завжди оточена,
Люба моя, ти мені потрібна!
Щоб Господь тебе оберігав,
Щоб сил тобі багато додавав.
"Христос Воскрес!" - тобі кажу,
Цілую, обіймаю і люблю!
***
Хай щастя світиться в очах,
Бережи посмішку на вустах.
Тебе, мамусю, я люблю.
"Христос Воскрес!" - тобі кажу.
Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравления с Пасхой для детей
Христос Воскрес, мои маленькие ангелочки! Пусть ваше детство будет сладкое, как паска, и красочное, как пасхальные яйца.
С праздником, дорогие детки! Пусть Боженька всегда бережет вас, а добрые дела приносят радость. И пусть у вас всегда будет много друзей!
Детки, пусть в ваших глазах всегда сияет свет веры, а сердце наполняется любовью. Веселых вам праздников и вкусных пасочек!
С Пасхой, солнышки! Пусть у вас всегда будет повод для улыбок и теплых объятий. Пусть каждый день будет полон любви.
Христос воскрес! Пусть каждый день будет для вас сказкой, полной приключений, радости и доброты.
Дорогие мои, желаю вам вдохновения, радости и ярких пасхальных впечатлений. И пусть в сердце живет счастье! Берегите в себе доброту.
Поздравляю вас, мои родные! Пусть эта Пасха останется в памяти как день радости, света и искренних улыбок.
***
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
***
Дорогі мої та рідні, вітаю вас!
Хай свято дарує душі мир повсякчас!
Най на Великдень буяє бажання жить!
І запашна паска на столі лежить!
Открытка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравление с Пасхой для жены для жены
Христос Воскрес, моя любимая! Ты - мой мир и самое большое счастье, поэтому желаю тебе тепла, гармонии и исполнения желаний.
С Пасхой тебя, моя лучшая! Пусть каждый день будет, как весна - нежный, ласковый и вдохновенный. С тобой жизнь приобретает особый смысл.
Любимая, пусть в твоей душе царит свет, в глазах - искры счастья, а в сердце - спокойствие и любовь. Спасибо, что ты есть.
Христос воскрес! Пусть наша семейная жизнь будет наполнена благословениями, искренностью и нежностью. С тобой я каждый день ощущаю настоящее счастье.
С праздником, моя родная! Ты - моя личная Пасха: теплая, искренняя и невероятная.
***
Великдень прийшов, весна у розквіті,
Кохана моя, ти - квітка у цвіті.
Бажаю тобі сонячних променів,
І щастя безмежного, мов океан.
***
Великодня казка в наш дім завітала,
Моя кохана, для тебе зіграла.
Струни сердечні торкнулись душі,
Хай буде щастя у долі твоїй.
***
З днем Великодня, моя дівчинко рідна.
Ти пам'ятай, більше за всіх тебе люблю,
А тому від бід оберігаю
Тебе, красуню, крихітку свою.
Нехай буде до нас доля надалі прихильна ,
Подарує багато щастя і тепла!
Тобі бажаю радості величезної,
Щоб ти завжди була щасливою!
Поздравления с Пасхой (фото: Pinterest)
Поздравления с Пасхой для друзей
Христос Воскрес, друзья! Желаю вам мира в сердце, радости в душе и добрых людей рядом.
Поздравляю с Пасхой! Пусть в вашей жизни всегда будет место для искренних улыбок, теплых слов и света веры. Вы - настоящая ценность в моей жизни.
Друзья, пусть этот праздник принесет новую надежду, гармонию и душевное обновление. Светлой вам Пасхи!
Поздравляю с Пасхой, друзья мои! Желаю веселых праздников, ярких пасхальных яиц и хорошего настроения! И пусть этот праздник оставит у вас самые теплые воспоминания.
Пусть Пасха вдохновит вас на новые свершения, укрепит веру и подарит много счастья. Христос воскрес!
***
І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля -
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)
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При подготовке материала использовались источники: сайты Pozdravok и Daytoday.