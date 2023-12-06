Привітання з Днем святого Миколая 2023 у віршах, прозі та картинках

Привітання в прозі з картинками

Вітаю тебе з Днем Миколая Чудотворця! Бажаю, щоб, прислухаючись до моїх молитов, святий угодник захистив тебе від усіх негараздів і виконав твої надії!

День святого Миколая (фото: daytoday.ua)

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звістку від Святого Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрими й чуйними, як цей Святий! Твори чудеса для інших - і диво обов'язково увійде у твій будинок!

День святого Миколая (фото: daytoday.ua)

Щиро вітаю та бажаю святкової феєрії навколо тебе, відчувай сповна насолоду від зимових свят, що відкриває святий Миколай! Разом із близькими та друзями нехай кожен день стає справжнім святом!

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Зі святом святого Миколая! Нехай цей день буде наповнений яскравими фарбами, добром та радістю! Бажаю вам душевного спокою, миру та добробуту! Щасливих зимових свят!

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У день святого Миколая бажаю лише миру, добра та щастя. Нехай ваш будинок буде сповнений радісних подій, нехай кожна хвилина цього дня надихає. Живіть у добробуті, спокої, любові та довірі.

Привітання у віршах із картинками

День Миколая на порозі,

Вітання щирі ти приймай,

Хай очі не вкривають сльози,

Усе із радістю приймай!

Не обертайся на минуле

Завжди сьогоднішнім живи,

Бо що було, то вже минуло,

Сміливо уперед іди!

День святого Миколая (фото: daytoday.ua)

Вітаю тебе з Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм,

І в домі завжди буде ясно!

День святого Миколая (фото: daytoday.ua)

Його з дитинства кожен знає,

Прихід з надією чекають,

Він подарунки щедрі має,

Всіх з днем святого Миколая!

День святого Миколая (фото: daytoday.ua)

Від хати до хати біленьким сніжком.

Ходить Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море, і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов'ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

День святого Миколая (фото: daytoday.ua)

У день великого святого

Чудотворця Миколая,

Покровителя діток,

Я тобі, мій друг, бажаю:

Багато світлих днів прекрасних,

Щоб було щастя до небес,

Бажань лиш лагідних і ясних,

Здоров'я, радості, чудес!