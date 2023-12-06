Поздравления с Днем святого Николая 2023 в стихах, прозе и картинках

Поздравления в прозе с картинками

Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Желаю, чтобы, прислушиваясь к моим молитвам, святой угодник защитил тебя от всех бед и исполнил твои надежды!

День святого Николая (фото: daytoday.ua)

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю, чтобы ты получил в этот день приятное известие от Святого Николая и обязательно подарок под подушку. Пусть мы все будем добры и чутки, как этот Святой! Твори чудеса для других - и чудо обязательно войдет в твой дом!

День святого Николая (фото: daytoday.ua)

Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг тебя, испытывай наслаждение от зимних праздников, что открывает святой Николай! Вместе с близкими и друзьями каждый день становится настоящим праздником!

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С праздником святого Николая! Пусть этот день будет наполнен красочными красками, добром и радостью! Желаю вам душевного покоя, мира и благополучия! Счастливых зимних праздников!

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В день святого Николая желаю только мира, добра и счастья. Пусть ваш дом будет полон радостных событий, пусть каждая минута этого дня вдохновляет. Живите в благополучии, покое, любви и доверии.

Поздравления в стихах с картинками

День Миколая на порозі,

Вітання щирі ти приймай,

Хай очі не вкривають сльози,

Усе із радістю приймай!

Не обертайся на минуле

Завжди сьогоднішнім живи,

Бо що було, то вже минуло,

Сміливо уперед іди!

День святого Николая (фото: daytoday.ua)

Вітаю тебе з Миколаєм!

Хай буде все в житті прекрасно,

Всі перепони подолаєм,

І в домі завжди буде ясно!

День святого Николая (фото: daytoday.ua)

Його з дитинства кожен знає,

Прихід з надією чекають,

Він подарунки щедрі має,

Всіх з днем святого Миколая!

День святого Николая (фото: daytoday.ua)

Від хати до хати біленьким сніжком.

Ходить Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море, і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов'ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров'я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

День святого Николая (фото: daytoday.ua)

У день великого святого

Чудотворця Миколая,

Покровителя діток,

Я тобі, мій друг, бажаю:

Багато світлих днів прекрасних,

Щоб було щастя до небес,

Бажань лиш лагідних і ясних,

Здоров'я, радості, чудес!