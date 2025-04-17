Привітання на Чистий четвер, які гріють душу: своїми словами, у віршах і листівках

Чистий четвер - радісне та важливе православне свято, яке символізує очищення та відновлення. Привітати з ним своїх друзів та близьких допоможуть наші красиві привітання.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало теплі привітання з Чистим четвергом у віршах, листівках та прозі.

Привітання з Чистим четвергом своїми словами для Viber та СМС

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю вам світлого серця, щирої віри й душевної гармонії. Хай у вашій оселі панують любов і тепло. Нехай у цей день почнеться новий етап, сповнений радості та надії.

Зі святом чистоти душі та дому! Нехай вода Чистого четверга змиє тривоги, залишивши лише спокій і добрі думки. Бажаю оновлення не тільки в оселі, а й у серці. Хай у вашому житті завжди буде місце для щастя.

У цей особливий день бажаю вам внутрішнього очищення, душевного піднесення та ясності думок. Хай зникне все зайве і непотрібне. Нехай кожен куточок дому наповниться світлом і добром. І нехай віра супроводжує вас щодня.

Вітаю з Чистим четвергом! Нехай кожна крапля води принесе вам оновлення та мир. Бажаю затишку в домі, добра в серці та добробут. Нехай життя дарує лише теплі миті.

Листівка-привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)

Нехай цей день стане початком духовного оновлення. Бажаю очиститися від образ і тяжких думок. Хай любов і щирість огорнуть вас і вашу родину. Зі світлим Чистим четвергом!

Вітаю з днем, що несе чистоту й гармонію. Хай вода змиє все зле, а залишить лише світло в душі. Бажаю натхнення, доброти та спокою. Нехай у серці буде віра в добро.

У Чистий четвер бажаю вам добрих думок, ясного розуму й щирої усмішки. Хай все погане залишиться позаду. Нехай попереду буде лише світла дорога. Здоров’я, радості та душевного спокою!

З Чистим четвергом вас! Нехай цей день подарує мир у душі та любов у серці. Бажаю вам щирих моментів і щасливих днів.

Листівка з Чистим четвергом (фото: Pinterest)

Вітаю з днем духовного оновлення! Нехай у вашому житті буде більше світла, тепла і надії.

Бажаю, щоб у цей день зникло все зайве, а залишилося лише щире й потрібне. З Чистим четвергом!

Нехай душа буде легкою, а серце - відкритим до добра. Зі святом світлої чистоти!

З Чистим четвергом! Нехай усе навколо й усередині стане світлішим і добрішим.

Якщо треба, можу також зробити святкові листівки або візуальні шаблони з цими побажаннями.

Привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)

Привітання з Чистим четвергом у віршах

В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку та аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Веселе привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим четвергом!

Чистота буде кругом.

Ви традиції плекайте -

Дім і душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Зі святом! І смачної паски!

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

Красиве привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

Господь нам усміхнеться!

***

Нехай Чистий Четвер

Очистить ваше серце.

Нехай омиє тіло і думки.

Як з відра вода на вас проллється

Благословення Боже навіки!

Листівка з привітанням з Чистим четвергом (фото: Pinterest)