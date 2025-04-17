Привітання на Чистий четвер, які гріють душу: своїми словами, у віршах і листівках
Чистий четвер - радісне та важливе православне свято, яке символізує очищення та відновлення. Привітати з ним своїх друзів та близьких допоможуть наші красиві привітання.
РБК-Україна (проект Styler) підготувало теплі привітання з Чистим четвергом у віршах, листівках та прозі.
Привітання з Чистим четвергом своїми словами для Viber та СМС
Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю вам світлого серця, щирої віри й душевної гармонії. Хай у вашій оселі панують любов і тепло. Нехай у цей день почнеться новий етап, сповнений радості та надії.
Зі святом чистоти душі та дому! Нехай вода Чистого четверга змиє тривоги, залишивши лише спокій і добрі думки. Бажаю оновлення не тільки в оселі, а й у серці. Хай у вашому житті завжди буде місце для щастя.
У цей особливий день бажаю вам внутрішнього очищення, душевного піднесення та ясності думок. Хай зникне все зайве і непотрібне. Нехай кожен куточок дому наповниться світлом і добром. І нехай віра супроводжує вас щодня.
Вітаю з Чистим четвергом! Нехай кожна крапля води принесе вам оновлення та мир. Бажаю затишку в домі, добра в серці та добробут. Нехай життя дарує лише теплі миті.
Листівка-привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)
Нехай цей день стане початком духовного оновлення. Бажаю очиститися від образ і тяжких думок. Хай любов і щирість огорнуть вас і вашу родину. Зі світлим Чистим четвергом!
Вітаю з днем, що несе чистоту й гармонію. Хай вода змиє все зле, а залишить лише світло в душі. Бажаю натхнення, доброти та спокою. Нехай у серці буде віра в добро.
У Чистий четвер бажаю вам добрих думок, ясного розуму й щирої усмішки. Хай все погане залишиться позаду. Нехай попереду буде лише світла дорога. Здоров’я, радості та душевного спокою!
З Чистим четвергом вас! Нехай цей день подарує мир у душі та любов у серці. Бажаю вам щирих моментів і щасливих днів.
Листівка з Чистим четвергом (фото: Pinterest)
Вітаю з днем духовного оновлення! Нехай у вашому житті буде більше світла, тепла і надії.
Бажаю, щоб у цей день зникло все зайве, а залишилося лише щире й потрібне. З Чистим четвергом!
Нехай душа буде легкою, а серце - відкритим до добра. Зі святом світлої чистоти!
З Чистим четвергом! Нехай усе навколо й усередині стане світлішим і добрішим.
Якщо треба, можу також зробити святкові листівки або візуальні шаблони з цими побажаннями.
Привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)
Привітання з Чистим четвергом у віршах
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Веселе привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте -
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
Красиве привітання з Чистим четвергом (фото: Pinterest)
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!
***
Нехай Чистий Четвер
Очистить ваше серце.
Нехай омиє тіло і думки.
Як з відра вода на вас проллється
Благословення Боже навіки!
Листівка з привітанням з Чистим четвергом (фото: Pinterest)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Novyny.live та Daytoday.com.