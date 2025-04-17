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Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открытках

Четверг 17 апреля 2025 06:45
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Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открытках Красивые поздравления на Чистый четверг (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Чистый четверг - радостный и важный православный праздник, который символизирует очищение и восстановление. Поздравить с ним своих друзей и близких помогут наши красивые поздравления.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило теплые поздравления с Чистым четвергом в стихах, открытках и прозе.

Поздравления с Чистым четвергом своими словами для Viber и СМС

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю вам светлого сердца, искренней веры и душевной гармонии. Пусть в вашем доме царят любовь и тепло. Пусть в этот день начнется новый этап, полный радости и надежды.

С праздником чистоты души и дома! Пусть вода Чистого четверга смоет тревоги, оставив только спокойствие и добрые мысли. Желаю обновления не только в доме, но и в сердце. Пусть в вашей жизни всегда будет место для счастья.

В этот особый день желаю вам внутреннего очищения, душевного подъема и ясности мыслей. Пусть исчезнет все лишнее и ненужное. Пусть каждый уголок дома наполнится светом и добром. И пусть вера сопровождает вас ежедневно.

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть каждая капля воды принесет вам обновление и мир. Желаю уюта в доме, добра в сердце и благополучия. Пусть жизнь дарит только теплые мгновения.
Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открыткахОткрытка-поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

Пусть этот день станет началом духовного обновления. Желаю очиститься от обид и тяжелых мыслей. Пусть любовь и искренность окутают вас и вашу семью. Со светлым Чистым четвергом!

Поздравляю с днем, который несет чистоту и гармонию. Пусть вода смоет все злое, а оставит только свет в душе. Желаю вдохновения, доброты и спокойствия. Пусть в сердце будет вера в добро.

В Чистый четверг желаю вам добрых мыслей, ясного ума и искренней улыбки. Пусть все плохое останется позади. Пусть впереди будет только светлая дорога. Здоровья, радости и душевного спокойствия!

С Чистым четвергом вас! Пусть этот день подарит мир в душе и любовь в сердце. Желаю вам искренних моментов и счастливых дней.
Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открыткахОткрытка с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

Поздравляю с днем духовного обновления! Пусть в вашей жизни будет больше света, тепла и надежды.

Желаю, чтобы в этот день исчезло все лишнее, а осталось только искреннее и нужное. С Чистым четвергом!

Пусть душа будет легкой, а сердце - открытым к добру. С праздником светлой чистоты!

С Чистым четвергом! Пусть все вокруг и внутри станет светлее и добрее.

Если надо, могу также сделать праздничные открытки или визуальные шаблоны с этими пожеланиями.
Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открыткахПоздравления с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открыткахВеселое поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

***

Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте -
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!

***

В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.

Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открыткахКрасивое поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

***

На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!

***
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!

***

Нехай Чистий Четвер
Очистить ваше серце.
Нехай омиє тіло і думки.
Як з відра вода на вас проллється
Благословення Боже навіки!

Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открыткахОткрытка с поздравлением с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

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При подготовке материала использовались источники: сайты Novyny.live и Daytoday.com.

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