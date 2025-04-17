Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открытках
Чистый четверг - радостный и важный православный праздник, который символизирует очищение и восстановление. Поздравить с ним своих друзей и близких помогут наши красивые поздравления.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило теплые поздравления с Чистым четвергом в стихах, открытках и прозе.
Поздравления с Чистым четвергом своими словами для Viber и СМС
Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю вам светлого сердца, искренней веры и душевной гармонии. Пусть в вашем доме царят любовь и тепло. Пусть в этот день начнется новый этап, полный радости и надежды.
С праздником чистоты души и дома! Пусть вода Чистого четверга смоет тревоги, оставив только спокойствие и добрые мысли. Желаю обновления не только в доме, но и в сердце. Пусть в вашей жизни всегда будет место для счастья.
В этот особый день желаю вам внутреннего очищения, душевного подъема и ясности мыслей. Пусть исчезнет все лишнее и ненужное. Пусть каждый уголок дома наполнится светом и добром. И пусть вера сопровождает вас ежедневно.
Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть каждая капля воды принесет вам обновление и мир. Желаю уюта в доме, добра в сердце и благополучия. Пусть жизнь дарит только теплые мгновения.
Открытка-поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)
Пусть этот день станет началом духовного обновления. Желаю очиститься от обид и тяжелых мыслей. Пусть любовь и искренность окутают вас и вашу семью. Со светлым Чистым четвергом!
Поздравляю с днем, который несет чистоту и гармонию. Пусть вода смоет все злое, а оставит только свет в душе. Желаю вдохновения, доброты и спокойствия. Пусть в сердце будет вера в добро.
В Чистый четверг желаю вам добрых мыслей, ясного ума и искренней улыбки. Пусть все плохое останется позади. Пусть впереди будет только светлая дорога. Здоровья, радости и душевного спокойствия!
С Чистым четвергом вас! Пусть этот день подарит мир в душе и любовь в сердце. Желаю вам искренних моментов и счастливых дней.
Открытка с Чистым четвергом (фото: Pinterest)
Поздравляю с днем духовного обновления! Пусть в вашей жизни будет больше света, тепла и надежды.
Желаю, чтобы в этот день исчезло все лишнее, а осталось только искреннее и нужное. С Чистым четвергом!
Пусть душа будет легкой, а сердце - открытым к добру. С праздником светлой чистоты!
С Чистым четвергом! Пусть все вокруг и внутри станет светлее и добрее.
Если надо, могу также сделать праздничные открытки или визуальные шаблоны с этими пожеланиями.
Поздравления с Чистым четвергом (фото: Pinterest)
Поздравления с Чистым четвергом в стихах
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Веселое поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте -
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
Красивое поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!
***
Нехай Чистий Четвер
Очистить ваше серце.
Нехай омиє тіло і думки.
Як з відра вода на вас проллється
Благословення Боже навіки!
Открытка с поздравлением с Чистым четвергом (фото: Pinterest)
Вас может заинтересовать
- Когда украинцы будут отмечать Воскресение Господне в 2025 году - дата
- Как сделать четверговую соль и от чего она защищает
- Что обязательно надо сделать на Чистый четверг, чтобы привлечь счастье, здоровье и деньги
При подготовке материала использовались источники: сайты Novyny.live и Daytoday.com.