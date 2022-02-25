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"Призрак Киева": украинский пилот за 30 часов сбил шесть вражеских самолетов

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Пятница 25 февраля 2022 16:03
"Призрак Киева": украинский пилот за 30 часов сбил шесть вражеских самолетов Украинский пилот сбил шесть вражеских самолетов за 30 часов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После вторжения российских вражеских войск на территорию Украины в стране прославился украинский пилот Миг-29, который за 30 часов одержал шесть воздушных побед над российскими силами: "2хСу-35, 1хСу-27,1хМиГ-29, 2хСу-25". Его уже стали называть "Призраком Киева"

Видео с героем опубликовал правозащитник Сергей Наумович.

"Видео дня! Крассавчик! Украинский пилот МиГ-29, который за 30 часов одержал шесть воздушных побед над российскими силами: "2хСу-35, 1хСу-27,1хМиГ-29, 2хСу-25". Его уже называют "Призраком Киева", - описал героя Наумович.

Его по праву можно называть героем Украины.

"Кайфую! Хороший пилот истребителя должен хорошо ориентироваться на местности и, таясь на очень низкой высоте полета, внезапно поразить противника, атакуя со спины. Герой України!" - подписал он видео.

Ранее мы писали также о герое украинского матроса, который пожертвовал своей жизнью, чтобы взорвать мост в Геническе, дабы не дать врагу пройти.

Также сообщалось, как собственноручно сделать коктейль "Молотова".

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