Как сделать коктейль "Молотова" собственными силами: инструкция
В Генштабе ВСУ после вторжение российских войск в города, в частности, в Киев призвали украинцев сообщать о передвижении техники, изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта.
Как сделать коктейль - читайте ниже в нашем материале.
Инструкция по изготовлению коктейля "Молотова"
Сделайте горючую смесь: 2/3 бензин, 1/3 техническое масло.
Можно добавить: "серебрянку" (повышает температуру горения), пенопласт (как "прилипатель", его нужно растворить в ацетоне, затем влить в бутылку).
Для гнета надо 50 см ткани (хлопка!). Ее плотно утрамбовывают в горловину, чтобы не разлился коктейль.
Как заполнять? Бутылку на 2/3 залить горючей смесью, 1/3 оставить для испарения. Именно эти пары и взорвутся.
К слову, по информации одного из Telegram-каналов студенты-химики из ХТФ КПИ начали делать коктейли Молотова. Им можно помочь по этой ссылке.
В Министерстве обороны Украины призвали блокировать военную технику на улицах городов
"Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц - блокируйте их передвижения собственными силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте российских оккупантов на камеры своих телефонов" - говорится в сообщении.
Однако в ведомстве призвали не приближаться к местам, "где против русни ведут бои украинские военные, чтобы не мешать им делать свою работу".
Ранее мы писали, что вражеский танк умышленно наехал на гражданское авто на Оболони в Киеве. К счастью, благодаря людям водителю удалось выжить.
Также сообщалось, как надо вести себя в зоне боевых действий, и что нельзя делать.