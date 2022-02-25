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Как сделать коктейль "Молотова" собственными силами: инструкция

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 13:13
Как сделать коктейль "Молотова" собственными силами: инструкция Фото: Как сделать коктейль Молотова дома (instagram.com/vitrofil)
Автор: Светлана Мащенко

В Генштабе ВСУ после вторжение российских войск в города, в частности, в Киев призвали украинцев сообщать о передвижении техники, изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта.

Как сделать коктейль - читайте ниже в нашем материале.

Инструкция по изготовлению коктейля "Молотова"

Сделайте горючую смесь: 2/3 бензин, 1/3 техническое масло.

Можно добавить: "серебрянку" (повышает температуру горения), пенопласт (как "прилипатель", его нужно растворить в ацетоне, затем влить в бутылку).

Для гнета надо 50 см ткани (хлопка!). Ее плотно утрамбовывают в горловину, чтобы не разлился коктейль.

Как заполнять? Бутылку на 2/3 залить горючей смесью, 1/3 оставить для испарения. Именно эти пары и взорвутся.

Как сделать коктейль &quot;Молотова&quot; собственными силами: инструкция

К слову, по информации одного из Telegram-каналов студенты-химики из ХТФ КПИ начали делать коктейли Молотова. Им можно помочь по этой ссылке.

В Министерстве обороны Украины призвали блокировать военную технику на улицах городов

"Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц - блокируйте их передвижения собственными силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте российских оккупантов на камеры своих телефонов" - говорится в сообщении.

Однако в ведомстве призвали не приближаться к местам, "где против русни ведут бои украинские военные, чтобы не мешать им делать свою работу".

Ранее мы писали, что вражеский танк умышленно наехал на гражданское авто на Оболони в Киеве. К счастью, благодаря людям водителю удалось выжить.

Также сообщалось, как надо вести себя в зоне боевых действий, и что нельзя делать.

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Коктейль молотова
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