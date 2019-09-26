Привезли попрощаться? Заворотнюк в больнице навестила годовалая дочь

Анастасию Заворотнюк, известную актрису, которая уже несколько недель находится на грани жизни и смерти в одной из частных клиник в Москве, посетила ее годовалая дочь Мила. Об этом сообщают российские СМИ.

Впервые за долгое время девочку привезли в больницу к больной матери. Как сообщил персонал больницы, годовалая малышка на руках у родных появилась в первый раз после того, как Анастасию Заворотнюк экстренно госпитализировали.

Миле в октябре должен исполнится один год и как рассказали друзья артистки, она планировала по этому поводу устроить грандиозный праздник. Однако все планы Заворотнюк спутала болезнь.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Милой

Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев вынуждены были обратиться к помощи медиков, чтобы зачать ребенка и актрисе провели процедуру ЭКО.

Известно также, что до проведения ЭКО, Заворотнюк прошла полное медицинское обследование и никаких отклонений у нее не обнаружили. Рак атаковал артистку уже после рождения Милы. Некоторые врачи считают, что именно процедура ЭКО могла спровоцировать развитие опухоли.

Анастасия Заворотнюк долгое время скрывала свою беременность и даже своим старшим детям она сообщила о прибавлении только на пятом месяце.

Анастасия Заворотнюк

Персонал больницы утверждает, что Анастасия Заворотнюк была в сознании, когда девочку привезли к матери родственники. Однако, что происходило в палате – неизвестно, так как вход в палату актрисы строго ограничен.

Возможно, девочку привезли к Заворотнюк, так как ее состояние начинает ухудшаться. Ранее артистка смогла составить завещание и дала распоряжения в случае своей смерти.