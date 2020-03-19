Может привести к смерти: как защититься от коронавируса людям из группы риска

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 18 человек, и в двух случаях болезнь привела к летальному исходу. В мире количество случаев заболевания COVID-19 продолжает расти и по состоянию на 19 марта превысило 214 тысяч.

Больше всего рискуют заразиться пожилые и люди с серьезными хроническими заболеваниями (болезни сердца, легких, сахарный диабет). Уляна Супрун отметила, что для них коронавирусная болезнь приобретает угрожающее течение и может привести к смерти.

Так, для граждан в возрасте 70-79 лет показатель летальности достигает уже 8%, а для людей 80+ уже составляет 14,8%.

При этом другие пациенты вне зоны риска (их значительное большинство) перенесут болезнь без осложнений и в форме, похожей на обычную простуду или грипп.

Бывший руководитель Минздрава в своем Facebook дала рекомендации, как защитить от коронавируса людей, для которых инфекция опаснее всего.

Важно уменьшить контакты с внешним миром. Отмечается, что если вы или дети решили навестить бабушек и дедушек, то можете даже не почувствовать симптомов болезни, но переносить инфекцию на своих руках, одежде и других предметах.

"Ни в коем случае не контактируйте с людьми в группе риска, если есть признаки ОРВИ", - призвала Супрун.

Позаботьтесь о запасах пищи, воды и лекарств, чтобы уменьшить потребность выходить на улицу и снизить риск опасности.

Поддерживайте чистоту в доме и практикуйте регулярную уборку помещения.

"Увлажняйте и проветривайте комнаты. Уделяйте особое внимание очистке поверхностей, к которым часто касаетесь (например: столы, дверные ручки, выключатели света, краны, мобильные телефоны и т.д.)", - говорится в публикации.

Если надо выйти - соблюдайте меры предосторожности, избегайте толпы, ограничьте тесный контакт с людьми, сохраняйте дистанцию ​​между собой и другими 2 метра.

Часто мойте руки с мылом и используйте антисептик. После мытья вытирайте бумажными полотенцами. Не прикасайтесь к лицу, носу, глазам и тому подобное.

Воздержитесь от рукопожатий.

Насколько это возможно, не прикасайтесь к поверхностям в общественных местах (кнопки лифта, ручки дверей, поручни и прочее). Используйте ткань или рукав, чтобы прикрыть руку или палец, если нужно к чему-то прикоснуться.

Избегайте поездок в общественном транспорте. Риск влияния респираторных вирусов, таких как COVID-19, может увеличиваться в переполненных, закрытых помещениях со слабой циркуляцией воздуха.

По возможности, отмените визиты в больницу, особенно если можно провести их дистанционно.

"При первых симптомах коронавирусной болезни - температуре, кашле затрудненном дыхании - нужно немедленно известить семейного врача и следовать его инструкциям", - подчеркнула Супрун.

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