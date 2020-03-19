Може призвести до смерті: як захиститися від коронавіруса людям з групи ризику

Коронавірус в Україні діагностували вже у 18 осіб, і в двох випадках хвороба призвела до летального результату. У світі кількість випадків захворювання на COVID-19 продовжує зростати і станом на 19 березня перевищила 214 тисяч.

Найбільше ризикують заразитися люди похилого віку та люди із серйозними хронічними захворюваннями (хвороби серця, легенів, цукровий діабет). Уляна Супрун зазначила, що для них коронавірусна хвороба набуває загрозливого перебігу і може призвести до смерті.

Так, для громадян у віці 70-79 років показник летальності сягає вже 8%, а для людей 80+ вже становить 14,8%.

При цьому інші пацієнти поза зоною ризику (значна більшість) перенесуть хворобу без ускладнень і у формі, схожій на звичайну застуду або грип.

Колишня керівнця МОЗ у своєму Facebook дала рекомендації, як захистити від коронавіруса людей, для яких інфекція найнебезпечніша.

Важливо зменшити контакти із зовнішнім світом. Зазначається, що якщо ви або діти вирішили відвідати бабусь і дідусів, то можете навіть не відчути симптомів хвороби, але переносити інфекцію на своїх руках, одязі та інших предметах.

"У жодному разі не контактуйте з людьми в групі ризику, якщо маєте ознаки ГРВІ", - закликала Супрун.

Подбайте про запаси їжі, води та ліків, щоб зменшити потребу виходити на вулицю і знизити ризик небезпеки.

Підтримуйте чистоту в домі та практикуйте регулярне прибирання приміщення.

"Зволожуйте і провітрюйте кімнати. Приділяйте особливу увагу очищенню поверхонь, до яких часто торкаєтеся (наприклад: столи, дверні ручки, вимикачі світла, крани, мобільні телефони тощо)", - йдеться у публікації.

Якщо треба вийти - будьте обережні, уникайте натовпу, обмежте тісний контакт з людьми, зберігайте дистанцію між собою та іншими 2 метри.

Часто мийте руки з милом і використовуйте антисептик. Після миття витирайте паперовими рушниками. Не торкайтеся лиця, носа, очей тощо.

Утримайтеся від рукостискань.

Наскільки це можливо, не торкайтеся до поверхонь у громадських місцях (кнопки ліфта, ручки дверей, поручні тощо). Використовуйте тканину або рукав, щоб прикрити руку або палець, якщо потрібно до чогось доторкнутися.

Уникайте поїздок у громадському транспорті. Ризик впливу респіраторних вірусів, таких як COVID-19, може збільшуватися у переповнених закритих приміщеннях зі слабкою циркуляцією повітря.

Па можливості, скасуйте візити до лікарні, особливо якщо можна провести їх дистанційно.

"При перших симптомах коронавирусной хвороби - температурі, кашлі затрудненому диханні - потрібно негайно сповістити сімейного лікаря і виконувати його вказівки", - наголосила Супрун.

Раніше ми писали про те, що експерт по чистоті дав поради, як люди на карантині можуть захистити своє житло від коронавіруса.