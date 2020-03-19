Карантин в Украине: как обезопасить свое жилье от коронавируса

Коронавирус - как защитить жилье от заразы (коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине заставил многих больше проводить время дома, поэтому очень важно защитить жилье от микробов и заразы

Карантин в Украине из-за коронавируса введен на три недели до 3 апреля, и в этот период гражданам рекомендуется минимизировать контакты и лишний раз не покидать свои дома, чтобы не подвергать себя риску заражения. В этом контексте очень важно сохранить свое жилье максимально чистым и без микробов.

Медики советуют чаще делать домашнюю уборку - это может помочь в профилактике COVID-2019, а также регулярно проветривать помещение.

Как убрать свое жилье во время пандемии коронавируса

Эксперт по уборке Сандра Редмонд из британской компании по очистке Molly Maid рассказала о простых шагах, которые позволят сохранить свои дома чистыми, особенно когда многие проводят внутри больше времени, передает Daily Mail.

Ее советы включают в себя очистку столешниц с мыльной водой перед распылением какого-либо продукта, а также ежедневные вытирание менее чистых участков, таких как ручка чайника и кофейник.

"Не просто санируйте - сначала очистите, а затем санируйте. Мы можем испытать желание пробежаться по нашему дому с дезинфицирующими салфетками или спреем в руках и использовать их на всех поверхностях. Но лучше сначала очистить участок с помощью мыльной губки и / или ткани, а затем нанести дезинфицирующее средство", - обращает внимание она.

Также желательно оставить дезинфицирующее средство нетронутым на поверхности в течение примерно 30 секунд перед тем, как протирать его.

"В обычное время вы бы хотели чистить и дезинфицировать каждые несколько дней, но это - совсем не нормальное время. Поэтому чистите и дезинфицируйте кухонные столешницы ежедневно. Реальность такова, что они используются каждый день", - говорит она.

Эксперт по уборке также призвала не забывать про предметы, к которым очень часто прикасаются люди - например, шкафы, дверные ручки, чайники и прочее.

"В то время как большие поверхности, такие как кухонные столешницы, привлекают наибольшее внимание, не забывайте чистить и дезинфицировать те области, к которым мы часто прикасаемся, такие как чайник, кофемашина, ручки дверей и окон, косметические пакеты, пульты дистанционного управления, на кухне - шкаф и ручки для приборов", - советует она.

Для этого стоит использовать дезинфицирующее средство или теплую мыльную воду.

Так как вещи, которые используют для чистки, часто кишат микробами (обычно в домах на кухонных губках в среднем живут десятки миллиарда бактерий), рекомендуют мыть губки в посудомоечных или стиральных машинах, или просто протирать ее горячей мыльной водой.

"Вы также можете оставить ее в микроволновой печи на минуту или две на высокий уровень - и, пока вы на нем, положите любые другие губки или салфетки, которые вы регулярно используете, например, губки для ванной", - говорит эксперт.

Чтобы предотвратить распространение микробов, все белье, полотенца и домашнее белье следует стирать при 60°С или при 40°С с использованием отбеливающего или биопрепарата.

"Рекомендуется также запускать стиральную машину пустой один раз в неделю, при высокой температуре или с химическим дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить рост микробов, и стараться не оставлять влажную стирку в машине, так как это будет только способствовать росту микробов", - добавила она.

Напомним, что ранее Уляна Супрун дала полезные советы, как наиболее эффективно для здоровья провести время на карантине.