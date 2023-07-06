Приверне кохання та допоможе уникнути біди: яку рослину потрібно мати в будинку
З давніх-давен багатьом рослинам приписують різні магічні властивості і пов’язують з ними прикмети. Вважається, що лаванда здатна змінити життя людини та залучити щастя у дім.
Чому це особлива рослина і навіщо мати лаванду в будинку - читайте нижче.
Народні прикмети
Згідно з прикметами, лаванда виконує бажання та поглинає негатив в будинку. Також рослина притягує позитивну енергетику.
Зокрема, якщо лаванду поставити біля вікна, то вона захищатиме дім від негативу та бід, приверне позитивну енергію та удачу.
Також рослина є найкращим ароматичним засобом від втоми. Запах квітів допомагає швидше відновитись після важкого дня.
Лаванда (freepik)
Чи можна спати з лавандою
Лаванда вважається однією з кращих квіток, яку можна розмістити в спальні. Ця рослина має приємний аромат і відома своїми заспокійливими властивостями.
Можна покласти мішечок з лавандою під подушку або поставити в кімнаті вазон з рослиною. В результаті можна позбутися від депресії, поганих думок і нічних кошмарів.
Якщо ваза з лавандою стоїть у спальні, вона допомагає налагодити стосунки між подружжям. За прикметою, незаміжня жінка, яка поставила лаванду вдома, скоро зустріне своє кохання.
До того ж, якщо перед сном прийняти ванну з лавандовою олією, можна побачити віщий сон, в якому отримаєте відповіді на багато питань.
Як виростити лаванду вдома
Садити лаванду краще на сонячному місці з добре дренованою землею. Вона не любить занадто вологого ґрунту, тому переконайтесь, що вода може добре відтікати.
Найкраще садити кілька рослин разом, її можна вирощувати в горщиках на балконах або терасах.
Рослина не потребує багато води. Тому краще поливати рідко, але рясно, залежно від умов росту й клімату. Важливо уникати надмірної вологи в ґрунті.
Обрізка лаванди сприяє формуванню густого та красивого куща, а ще - підтримує рослину здоровою. Її треба обрізати двічі на рік: навесні та восени.
Підживлювати лаванду можна рідким добривом, таким як органічні розчини або мінеральні добрива для квітів. Однак, варто пам'ятати, що лаванда не потребує багато поживних речовин.
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