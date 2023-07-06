Привлечет любовь и поможет избежать беды: какое растение нужно иметь в доме
С давних времен многим растениям приписывают различные магические свойства и связывают с ними приметы. Считается, что лаванда способна изменить жизнь и привлечь счастье в дом.
Почему это особенное растение и зачем иметь лаванду в доме - читайте ниже.
Народные приметы
Согласно приметам, лаванда исполняет желания и поглощает негатив в доме. Также растение притягивает положительную энергетику.
В частности, если лаванду поставить возле окна, она будет защищать дом от негатива и бед, привлечет положительную энергию и удачу.
Также растение является лучшим ароматическим средством от усталости. Запах цветов помогает быстрее восстановиться после тяжелого дня.
Лаванда (freepik)
Можно ли спать с лавандой
Лаванда считается одним из лучших цветков, который можно разместить в спальне. Это растение обладает приятным ароматом и известно своими успокаивающими свойствами.
Можно положить мешочек с лавандой под подушку или поставить в комнате горшок с растением. В результате можно избавиться от депрессии, дурных мыслей и ночных кошмаров.
Если ваза с лавандой стоит в спальне, она помогает наладить отношения между супругами. По примете, незамужняя женщина, которая поставила лаванду дома, скоро встретит свою любовь.
К тому же, если перед сном принять ванну с лавандовым маслом, можно увидеть вещий сон, в котором получите ответы на многие вопросы.
Как вырастить лаванду дома
Сажать лаванду лучше на солнечном месте с хорошо дренированной землей. Она не любит слишком влажную почву, поэтому убедитесь, что вода может хорошо отходить.
Лучше всего сажать несколько растений вместе, ее можно выращивать в горшках на балконах или террасах.
Растение не требует много воды. Поэтому лучше поливать редко, но обильно в зависимости от условий роста и климата. Важно избегать чрезмерной влаги в почве.
Обрезка лаванды способствует формированию густого и красивого куста, а еще - поддерживает растение здоровым. Ее нужно обрезать дважды в год: весной и осенью.
Подкармливать лаванду можно жидким удобрением, таким как органические растворы или минеральные удобрения для цветов. Однако следует помнить, что лаванда не требует много питательных веществ.
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