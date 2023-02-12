У приватній клініці Києва через дії лікарки серйозно постраждала вагітна пацієнтка

Що сталося

Як було встановлено під час досудового розслідування, під час обстеження пацієнтки лікар акушер-гінеколог встановила у жінки вагітність на ранньому терміні та не повідомила про жодні відхилення. Після консультації пацієнтка повернулася на своє робоче місце, де у неї погіршився стан, стало зле, і жінка втратила свідомість.

Постраждалу "швидкою" доставили до медичного закладу на проспекті Володимира Івасюка. Після огляду лікарі негайно провели операцію.

"В ході проведення оперативних втручань та отриманих аналізів було встановлено заключний діагноз щодо порушення перебігу вагітності із внутрішньою кровотечею", - розповіли в поліції.

Було встановлено, що лікарка приватної клініки поставила пацієнтці неправильний діагноз і маючи результати досліджень не провела термінову госпіталізацію. В результаті вагітна жінка постраждала.

Стосовно лікаря відкрито справу

За фактом події працівники Оболонського управління поліції столиці розпочали кримінальне провадження.

Слідчі під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили фігурантку про підозру за ч. 1 ст. 140 КК (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Що загрожує медику

Санкція цієї статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той же термін.

У якій саме приватній клініці мав місце випадок - не уточнюється.