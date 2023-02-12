В частной клинике Киева из-за действий врача серьезно пострадала беременная пациентка

Что произошло

Как было установлено в ходе досудебного расследования, во время обследования пациентки врач акушер-гинеколог установила у женщины беременность на раннем сроке и не сообщила ни о каких отклонениях. После консультации пациентка вернулась на свое рабочее место, где у нее ухудшилось состояние, стало плохо, и женщина потеряла сознание.

Пострадавшую на "скорой" доставили в медицинское учреждение на проспекте Владимира Ивасюка. После осмотра врачи немедленно провели операцию.

"В ходе проведения оперативных вмешательств и полученных анализов был установлен заключительный диагноз по поводу нарушения течения беременности с внутренним кровотечением", - рассказали в полиции.

Было установлено, что врач частной клиники поставила пациентке неправильный диагноз и имея результаты исследований не провела срочную госпитализацию. В результате беременная женщина пострадала.

В отношении врача открыто дело

По факту происшествия сотрудники Оболонского управления полиции столицы начали уголовное производство.

Следователи под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для больного).

Что грозит медику

Санкция данной статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет либо исправительными работами сроком до 2 лет, либо ограничением свободы сроком до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В какой именно частной клинике имел место случай - не уточняется.