Приватний детектив пояснив, що робити, якщо ваш Telegram зламали шахраї
Українці часто стають жертвами кібершахраїв - злочинці зламують соціальні мережі чи месенджері і тоді від імені людини просять у знайомих позичити гроші. Або що ще гірше - можуть навіть отримати доступ до банківських рахунків.
Про те, що робити, якщо ваш Telegram зламали шахраї, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію приватного детектива Руслана Болгова у Telegram.
Що робити, якщо ваш Telegram зламали
"Головне, щоб був доступ до вашого номера, який прив'язаний до Telegram, щоб він міг отримувати дзвінки та/або повідомлення. Якщо цього немає тоді погано, бо без цього зайти у додаток не вийде, треба буде відновлювати сім-карту або забути про Telegram", - каже Болгов.
Що потрібно зробити:
- спробуйте зареєструватись наново
- введіть ваш номер телефона
- введіть свою пошту (незалежно від того, була вона там чи ні)
- вам повинен прийти виклик, якщо з викликом не проходить, то знизу буде таймер, коли можна відправити смс
- якщо сімка в вашому телефоні, де Telegram, то код пропишеться автоматично, якщо ні, то введіть вручну
- після цього може попросити пройти знову авторизацію, але вже через пошту, яку ви вказали до цього, також попросить код, який відправить на пошту
Що робити, якщо не вдалося зайти у Telegram, бо там вже стоїть пароль
"Робимо все те саме, але погоджуємося із видаленням всього в Telegram, тут вже доведеться пожертвувати вашими чатами, якщо хочете повернути контроль над Telegram і не залишити його шахраям", - каже детектив.
Якщо після цього вам вдалося зайти, то далі треба:
- встановити подвійний захист: налаштування - приватність та безпека - пристрої - завершити всі інші сеанси
- в Telegram є така зараз опція, що не можна видалити щойно приєднані пристрої, тільки через певний час, тому контролюйте і видалите все зайве згодом
"Тож будьте уважні і про безпеку подбайте заздалегідь", - радить детектив.
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