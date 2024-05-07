Безпека в інтернеті: що варто знати батькам для захисту дітей у соціальних мережах

Діти у сучасному світі не уявляють і дня без інтернету, соцмереж чи ігор в онлайн-режимі. Це впливає на світогляд дітей та також на формування їх поглядів.

Детально про те, як убезпечити дитину під час перебування в інтернеті читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що варто знати батькам про перебування дітей в інтернеті

Для батьків іноді рішення дати дитині планшет, телефон або дозволити доступ до інтернету є найпростішим. Однак варто зауважити, що перебування в інтернеті може бути небезпечним для дитини.

Тому батькам варто звернути увагу на налаштування гаджетів своїх дітей та разом із ними встановити деякі правила та обмеження щодо їх використання. Це питання є особливо актуальним під час війни, адже через свій вік діти ще не завжди можуть розпізнати загрозу.

Що таке кібербулінг та кіберзлочини

Перше, що варто пояснити дітям щодо інтернету, це те, що він може нести загрозу і як себе від цього убезпечити. Діти можуть потрапити в ситуації, коли неправдива інформація, тролінг або загрози стають їхніми супутниками в мережі.

Саме тому турбота про безпеку дітей в мережі набуває ще більшої актуальності.

Діти можуть зіштовхнутись в інтернеті з анонімними погрозами, тролінгом, хейтингом, кіберсталкінгом, секстингом - це все є різновидом цькування та кібербулінгом в інтернеті.

Така форма насильства набирає все більших обертів. Часто діти не розуміють, як можуть захиститися від кібербулінгу. Основні місця, де дитина може піддатись кібербулінгу є соцмережі, додатки для обміну повідомленнями, електронна пошта, форуми, блоги, онлайн-відеоігри.

Ще однією небезпекою в інтернеті є кіберзлочинність - це діяльність, що передбачає використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Злочини в інтернеті здійснюють кіберзлочинці - це люди, які використовують інформацію про людину на свою користь.

Саме тому батькам варто звертати на настрій дитини, особливо його часті зміни. Також можливі спроби уникнути спілкування дитини з однолітками та спроби пропустити школу чи видалення профілів з соціальних мереж. Все це може бути признаком того, що дитина піддалась кібербулінгу або негативному впливу в інтернеті.

Як не потрапити до неприємних ситуацій у цифровому просторі:

не відкривай невідомі тобі файли;

не розповідай про себе конфіденційну інформацію;

не надсилай та не розміщуй свої фотографії у нижній білизні чи у оголеному вигляді;

не повідомляй свої паролі від сторінок;

не відповідай на листи незнайомцю;

не повідомляй своє місцезнаходження;

не поспішай надсилати SMS-повідомлення;

не зустрічайся з незнайомцями;

запитуй у дорослих.

Рекомендації використання дитиною гаджетів

Батькам варто не дозволяти дитині не користуватися гаджетом у спальні та за годину до сну. Це пов'язано з тим, що девайси впливають на сон через збудження нервової системи.

Не реєструйте дитину у соціальних мережах до настання мінімального віку - у різних соціальних мережах він різний, але не менше 13 років. Також не варто дозволяти використовувати соціальні мережі з профілів батьків. Памʼятайте, що ваш профіль для системи - дорослий, отже, контент, який переглядає дитина, не фільтрується.

Дитині необхідно пояснити, що не можна ділитися інтимними світлинами й особистою інформацією через інтернет. Контролюйте, що саме дитина шукає в інтернеті та соціальних мережах.

Спеціалісти радять провести з дитиною бесіду про недоліки надмірного використання смартфонів. Тому необхідно встановити чіткі часові обмеження для користування гаджетами.

Безпечний Instagram та Tik Tok дитини

Одними з найпопулярніших соціальних мереж у дітей є Instagram та Tik Tok. Вони базуються на обміні фото та відеоматеріалів. Ці соцмережі мають вікові обмеження щодо користувачів. Але попри це спеціалісти не радять створювати профілі дітям молодшим 13 років, в іншому випадку можна використати викові налаштування у самих додатках і позначки "Сімейний нагляд".

Профіль дити у соцмережах має бути приватним - це обмежить доступ до нього у сторонніх користувачів. Можна встановити ліміти на користування соціальної мережі та пояснити дитині, що не варто додавати у підписники невідомих користувачів. Також можна періодично переглядати підписників дитини і видаляти незнайомців.

У соцмережах можна поскаржитися на відео, видалити небажані коментарі та заблокувати профілі, які їй не подобаються - як це робити варто пояснити дитині.

Безпека під час онлайн-навчання

З 2020 року українські школярі перейшли на повне або часткове онлайн навчання. Це також збільшує їх час перебування в інтернеті і батьки мають знати певні правила поводження.

Правила, які допоможуть захистити школярів у інтернеті:

треба впевнитись, що дитина зможе самостійно підключатися та відкривати необхідні вебсторінки;

контролюйте сайти, на яких дитина має реєструватись для навчання, не дозволяйте використовувати облікові записи дорослих.

дитина має під час уроків має використовувати тільки ті інтернет-ресурси, які необхідні для навчання. За потреби налаштуйте відповідні закладки у браузері.

навчіть дітей створювати надійні паролі та нікому їх не повідомляти.

Перевіряйте, які сайти відвідувала дитина протягом дня - це можна зробити за допомогою вкладки "Історія" у браузері.

У випадку, якщо дитина навчається у початковій школі, використовуйте програми для фільтрації контенту. Наприклад, у Windows є вбудована функція Батьківський контроль.

Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, що потрібно робити у разі відсутності інтернету, випадкового завантаження файлу з вірусом, отримання повідомлення від незнайомця тощо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про те, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активізувались шахраї, які намагаються виманити гроші через інтернет. Українці можуть повідомити про онлайн-шахраїв.