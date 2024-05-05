Українцям нагадали, як подати заяву у кіберполіцію

З початку повномасштабної війни в Україні активізувались шахраї, які намагаються виманити гроші через інтернет. Українці можуть повідомити про онлайн-шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт кіберполіції.

Кіберполіція займається виявлення зловмисників, які діють в інтернеті. Зокрема, йдеться про онлайн-шахраїв та інших кіберзлочинців.

Аферисти вигадують схеми з кол-центрами, фейковими магазинами, нібито евакуації з небезпечних регіонів та навіть псевдоволонтерством.

Щоб повідомити про кіберзлочинців, потрібно звернутися до кіберполіції. Зробити це можна декількома способами. Наприклад, надіслати заяву Департаменту кіберполіції на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Також повідомити про правопорушення можна за телефоном 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Крім того, можна надіслати електронну форму про правопорушенням на сайті кіберполіції. Там потрібно вказати особисті дані, адресу проживання та реєстрації, а також інформацію про подію, що сталася.