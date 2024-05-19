Частный детектив объяснил, что делать, если ваш Telegram сломали мошенники
Украинцы часто становятся жертвами кибермошенников - преступники взламывают социальные сети или мессенджеры и тогда от имени человека просят у знакомых одолжить деньги. Или что еще хуже - могут даже получить доступ к банковским счетам.
О том, что делать, если ваш Telegram взломали мошенники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию частного детектива Руслана Болгова в Telegram.
Что делать, если ваш Telegram сломали
"Главное, чтобы был доступ к вашему номеру, который привязан к Telegram, чтобы он мог получать звонки и/или сообщения. Если этого нет тогда плохо, потому что без этого зайти в приложение не получится, нужно будет восстанавливать сим-карту или забыть о Telegram", - говорит Болгов.
Что нужно сделать:
- попробуйте зарегистрироваться заново
- введите номер телефона
- введите свою почту (независимо от того, была она там или нет)
- вам должен прийти вызов, если с вызовом не проходит, то снизу будет таймер, когда можно отправить смс
- если симка в вашем телефоне, где Telegram, то код пропишется автоматически, если нет, то введите вручную
- после этого может попросить снова пройти авторизацию, но уже через почту, которую вы указали до этого, также попросит код, который отправит на почту
Что делать, если не удалось зайти в Telegram, потому что там уже стоит пароль
"Делаем все то же, но соглашаемся с удалением всего в Telegram, здесь уже придется пожертвовать вашими чатами, если хотите вернуть контроль над Telegram и не оставить его мошенникам", - говорит детектив.
Если после этого вам удалось зайти, то дальше следует:
- установить двойную защиту: настройки - конфиденциальность и безопасность - устройства - завершить все остальные сеансы
- в Telegram есть такая сейчас опция, что нельзя удалить только подсоединенные устройства, только через определенное время, поэтому контролируйте и удалите все лишнее потом
"Так что будьте внимательны и о безопасности позаботьтесь заранее", - советует детектив.
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