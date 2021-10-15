ru ua
Пт, 15 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В ПриватБанке ввели ограничения на переводы: кого это коснется

Новина українською →
Пятница 15 октября 2021 09:37
В ПриватБанке ввели ограничения на переводы: кого это коснется Фото: ПриватБанк ввел лимиты на переводы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ПриватБанк установил новые правила денежных переводов с карты на карту. Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Ограничение на операции по переводу средств с карты на карту коснутся как международные переводы, так и в пределах Украины. Теперь будет установлен лимит для отправителя: не более 25 переводов в месяц на международные переводы, и не более 100 операций по переводу средств с карты на карту в пределах Украины.

Появились ограничения и для получателей средств. Теперь получить можно в месяц не более 30 международных переводов и не более 100 переводов в пределах Украины.

Как отмечают в ПриватБанке, новые правила действуют для переводов с карты на карту Visa и Mastercard через все каналы.

Если ваш счет или карта оформлена для волонтерской или благотворительной организации, вы собираете средства на лечение или другую помощь, нужно обратиться на горячую линию ПриватБанка по номеру 3700 и подтвердить свою деятельность с помощью необходимых документов. После этого ПриватБанк снимет ограничения и установит безлимит в течение одних суток.

Не стоит волноваться и интернет-магазинам по поводу нововведения, так как для них в ПриватБанке также будет установлен новый лимит при открытии ФЛП или счета лица, которое занимается профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Приват24 появилась новая функция для "избранных".

А также рассказывали о том, что клиенты ПриватБанка пожаловались на серьезные проблемы с выдачей наличных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
LITE
Праздник 15 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 15 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела