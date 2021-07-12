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В ПриватБанке сделали заявление о работе банкоматов: "карта не нужна"

Автор: Людмила Жукова

Сотрудники ПриватБанка напомнили украинцам о том, какими функциями наделены банкоматы по Украине, а также рассказали о том, какие операции можно выполнить с помощью них.

Об этом говорится на странице финансового учреждения в Instagram.

Итак, узнавайте интересные факты о работе банкоматов, которые вы могли не знать.

Чтобы снять наличные, карта не нужна

Действительно, достаточно телефона с установленным приложением Приват24. Сканируйте QR-код на экране и снимайте наличные с любой карты без дополнительной комиссии.

Существуют банкоматы, которые одновременно пополняют карточку и снимают средства.

Сейчас в Украине работает более тысячи, а именно 1187 ресайклинговых банкоматов. Это банкомат и терминал в одном устройстве. С его помощью можно как снять наличные, так и внести средства на счет, осуществить платежи по реквизитам или что-то еще.

В ресайклинговом банкомате можно авторизоваться через Apple Pay и Google Pay

Ресайклинговые автоматы оснащены считывателями NFC. Прислоняйте телефон к специальной отметке - и можете не носить пластиковую карточку в кошельке.

В банкомате можно получить денежный перевод

Выбирайте меню "Центр денежных переводов" и получайте переводы, в том числе международные, без очередей.

Можно стать благотворителем с помощью банкомата

Сделать взнос в благотворительный фонд "Помогать просто!" можно в любом банкомате ПриватБанка. Для этого нужно выбрать "Благотворительность" в пункте меню "Разное".

Кроме того, представители банка напомнили украинцам, что в банкоматах можно снять доллары и евро. Сейчас в АТМ ПриватБанка можно снять средства только в гривнах.

Также следует помнить, что в банкомате нельзя приобрести абонемент на парковку. Эта услуга доступна только в Приват24.

Напомним, что ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев.

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ПриватБанк