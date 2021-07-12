У ПриватБанку зробили заяву про роботу банкоматів: "картка не потрібна"

Отож, дізнавайтеся цікаві факти про роботу банкоматів, які ви могли не знати.

Щоб зняти готівку, картка не потрібна

Справді, достатньо телефону зі встановленим додатком Приват24. Скануйте QR-код на екрані і знімайте готівку з будь-якої картки без додаткової комісії.

Існують банкомати, які одночасно поповнюють картку і знімають кошти.

Наразі в Україні працює понад тисячі, а саме 1187 ресайклінгові банкомати. Це банкомат і термінал в одному пристрої. З його допомогою можна як зняти готівку, так і внести кошти на рахунок, здійснити платежі за реквізитами абощо.

У ресайклінговому банкоматі можна авторизуватися через Apple Pay та Google Pay

Ресайклінгові автомати оснащені зчитувачами NFC. Притуляйте телефон до спеціальної позначки - і можете не носити пластикову картку у гаманці.

У банкоматі можна отримати грошовий переказ

Обирайте меню "Центр грошових переказів" і отримуйте перекази, у тому числі міжнародні, без черг.

Можна стати благодійником за допомогою банкомата

Зробити внесок до благодійного фонду "Допомагати просто!" можна у будь-якому банкоматі ПриватБанку. Для цього потрібно обрати "Благодійність" у пункті меню "Різне".

Крім того, представники банку нагадали українцям, що у банкоматах не можна зняти долари і євро. Наразі в АТМ ПриватБанку можна зняти кошти лише у гривнях.

Також слід пам'ятати, що у банкоматі не можна придбати абонемент на парковку. Ця послуга доступна лише у Приват24.