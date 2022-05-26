В Приватбанке рассказали, когда украинские переселенцы получат выплаты: названы сроки

ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам ежемесячно, выдачу которых задолжали из-за большого объема заявок.
Об этом сообщает "Минфин".
Клиент банка обратился в Организацию по решению вопроса по выплатам ВПЛ.
"ВПО было оформлено 20.04, прошло уже больше месяца, а выплаты все ждем и ждем на карточку єПідтримка, хотя выплаты анонсировали на начало мая", - говорится в сообщении.
В банке сообщили, что Минсоцполитики ежемесячно переводит средства до 3, 13 и 23 числа включительно, в зависимости от сроков подачи заявления.
В частности, выплата государственной помощи ВПЛ проходит в три этапа:
Банк зачисляет средства на карту клиента, когда получает их.. Однако, стоит помнить, что на каждом из этапов могут возникнуть проблемы.
Также бывают случаи, когда украинцы указывают в заявке неправильные данные. В результате возникают проблемы, что им долго не поступают выплаты.
Поэтому, из-за этого действительно могут не прийти деньги. В заявке нужно будет исправлять данные и получить помощь.
Переселенцы, которые подавали заявку на получение средств через приложение "Дия", могут получить еще и бумажный вариант справки о взятии на учет.
Следует отметить, что круг переселенцев, которые смогут получить помощь, сужен. Такую помощь будут оказывать лицам:
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