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В Приватбанке рассказали, когда украинские переселенцы получат выплаты: названы сроки

ПриватБанк (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам ежемесячно, выдачу которых задолжали из-за большого объема заявок.

Об этом сообщает "Минфин".

Когда перечисляют деньги

Клиент банка обратился в Организацию по решению вопроса по выплатам ВПЛ.

"ВПО было оформлено 20.04, прошло уже больше месяца, а выплаты все ждем и ждем на карточку єПідтримка, хотя выплаты анонсировали на начало мая", - говорится в сообщении.

В банке сообщили, что Минсоцполитики ежемесячно переводит средства до 3, 13 и 23 числа включительно, в зависимости от сроков подачи заявления.

В частности, выплата государственной помощи ВПЛ проходит в три этапа:

  • подача заявки;
  • формирование и обработка реестров;
  • выплата денег (2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью).

Банк зачисляет средства на карту клиента, когда получает их.. Однако, стоит помнить, что на каждом из этапов могут возникнуть проблемы.

В каком случае выплаты могут не прийти

Также бывают случаи, когда украинцы указывают в заявке неправильные данные. В результате возникают проблемы, что им долго не поступают выплаты.

Поэтому, из-за этого действительно могут не прийти деньги. В заявке нужно будет исправлять данные и получить помощь.

Переселенцы, которые подавали заявку на получение средств через приложение "Дия", могут получить еще и бумажный вариант справки о взятии на учет.

Следует отметить, что круг переселенцев, которые смогут получить помощь, сужен. Такую помощь будут оказывать лицам:

  • которые переместились с территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий;
  • находящиеся во временной оккупации, окружении;
  • в которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Ранее мы сообщали, какую помощь платят переселенцам в Украине.

Также мы писали, что переселенцы могут получить международную денежную помощь.

Кроме того, читайте, обязательно ли переселенцам получать помощь через "Ощадбанк".

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