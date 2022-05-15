Переселенцы могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны
Внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с правительством Украины. Украинцы могут получить помощь только по одной из этих программ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
В частности, такую помощь ВПЛ могут получить от:
МККК
Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины начали программу финансовой поддержки пострадавшего населения.
Программа финансовой поддержки пострадавшего населения. Финансовая помощь составляет 2 500 грн на человека. Лицо не должно обращаться с отдельными заявлениями - выплаты будут начисляться вместе с государственной помощью.
Приоритет предоставляется лицам, перемещенным из общин, пострадавших от боевых действий.
Программа от ЮНИСЕФ "Спільно"
Программа ЮНИСЕФ "Спільно" предполагает, что семьи (независимо от наличия регистрации в качестве ВПО) могут получить денежную поддержку в размере 2200 грн на человека (но не более 5 человек в семье), в случае если они:
- имеют трех и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет:
- имеют двух и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.
Приемные родители, родители воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи.
Для получения средств, необходимо зарегистрироваться на сайте register.unicef.org о принятом решении сообщают с помощью СМС. Если решение будет положительным, выплата поступит в течение 4 недель с момента подачи заявки.
Агентства ООН по делам беженцев
Агентство ООН по делам беженцев предоставляет трехмесячную денежную помощь в размере 2200 грн для лиц, которые переместились на территорию Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской области и зарегистрированы как ВПО.
Выплаты осуществляются через отделения Укрпочты.
Всемирная продовольственной программы ООН
Всемирная продовольственная программа ООН предоставляет денежную помощь для переселенцев, временно проживающих в Ровенской и Винницкой областях.
Размер пособия составляет 2220 грн на одну особу, а максимальный объем помощи на одну семью составляет 6600 грн (в количестве 3-х человек в домохозяйстве).
Денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН на территории Ровенской и Винницкой области начисляется автоматически всем гражданам, которые:
- зарегистрированы как ВПО,
- подали документы на получение пособия на проживание ВПО.
Обращаться за получением помощи от ООН в любой исполнительный орган лично не нужно. Выплаты осуществляются через любой банк, поддерживающий платежную систему Western Union.
Международная организация по миграции (МОМ)
Международная организация по миграции (MOM) запустила многоцелевую программу денежной помощи, которая заключается в предоставлении внутренне перемещенным лицам денежной выплаты в размере 2200 грн на человека. Сейчас проект реализуется только на Закарпатье и Области. Вскоре планируется расширение также на Черновицкую. Ивано-Франковскую и Львовскую области.
Для получения помощи человек должен зарегистрироваться как ВПО в органах социальной защиты населения территориальной общины или ЦПАУ.
Приоритет предоставляется: беременным женщинам, одиноким родителям, воспитывающим детей, семьям с двумя детьми и более, домохозяйствам, где есть люди с инвалидностью, пожилым людям (65+ лет).
В случае, если человек подпадает под определенные критерии уязвимости, средства будут переведены через AT "Укрпочта" в течение двух недель после заполнения данных.
Норвежский совет по делам беженцев (NRC)
Также к реализации программы ООН приобщены другие международные организации. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) внедряет проект с многоцелевой денежной помощи для ВПО.
Сейчас регистрация проходит только с помощью чат-бота в WhatsApp. Для регистрации необходимо скачать мессенджере WhatsApp на свой смартфон, добавить к вашим контактам номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом NRC*.
Получить финансовую помощь в размере 2220 грн/лицо/месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим.
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