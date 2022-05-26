У ПриватБанку розповіли, коли українські переселенці отримають виплати: названо терміни

ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця, видачу яких заборгували через великий обсяг заявок.
Про це повідомляє "Мінфін".
Клієнт банку звернувся до організації щодо вирішення питання по виплатах ВПО.
"ВПО було оформлено 20.04, минуло вже понад місяць, а виплати все чекаємо та чекаємо на картку єПідтримка, хоча виплати анонсували на початок травня", - йдеться у повідомленні.
У банку повідомили, що Мінсоцполітики щомісяця переказує кошти до 3, 13 та 23 числа включно, залежно від термінів подання заяви.
Зокрема, виплата державної допомоги ВПО проходить у три етапи:
Банк зараховує кошти на картку клієнта, коли отримує їх. Однак, варто пам'ятати, що на кожному з етапів можуть виникнути проблеми.
Також бувають випадки, коли українці вказують у заявці неправильні дані. В результаті виникають проблеми, що їм довго не надходять виплати.
Тому, через це справді можуть не прийти гроші. У заявці потрібно буде виправляти дані та отримати допомогу.
Переселенці, які подавали заявку на отримання коштів через додаток "Дія", можуть отримати ще й паперовий варіант довідки про взяття на облік.
Варто зазначити, що коло переселенців, які зможуть отримати допомогу, звужено. Таку допомогу надаватимуть особам:
Раніше ми повідомляли, яку допомогу платять переселенцям в Україні.
Також ми писали, що переселенці можуть отримати міжнародну грошову допомогу.
Окрім того, читайте, чи обов'язково переселенцям отримувати допомогу через "Ощадбанк".