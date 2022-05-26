У ПриватБанку розповіли, коли українські переселенці отримають виплати: названо терміни

Коли перераховують гроші

Клієнт банку звернувся до організації щодо вирішення питання по виплатах ВПО.

"ВПО було оформлено 20.04, минуло вже понад місяць, а виплати все чекаємо та чекаємо на картку єПідтримка, хоча виплати анонсували на початок травня", - йдеться у повідомленні.

У банку повідомили, що Мінсоцполітики щомісяця переказує кошти до 3, 13 та 23 числа включно, залежно від термінів подання заяви.

Зокрема, виплата державної допомоги ВПО проходить у три етапи:

подача заявки;

формування та обробка реєстрів;

виплата грошей (2000 грн на дорослу та 3000 на дитину або особу з інвалідністю).

Банк зараховує кошти на картку клієнта, коли отримує їх. Однак, варто пам'ятати, що на кожному з етапів можуть виникнути проблеми.

У якому випадку виплати можуть не прийти

Також бувають випадки, коли українці вказують у заявці неправильні дані. В результаті виникають проблеми, що їм довго не надходять виплати.

Тому, через це справді можуть не прийти гроші. У заявці потрібно буде виправляти дані та отримати допомогу.

Переселенці, які подавали заявку на отримання коштів через додаток "Дія", можуть отримати ще й паперовий варіант довідки про взяття на облік.

Варто зазначити, що коло переселенців, які зможуть отримати допомогу, звужено. Таку допомогу надаватимуть особам: