ПриватБанк повідомив українцям приємну новину: що треба знати

Як стати учасником акції

Потрібно зареєструватись через форму на сайті банку.

Додати картку Mastercard від ПриватБанку до NFC-гаманця (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), якщо вона ще не додана.

Здійснити 5 покупок на суму від 100 грн кожна.

Учасники мають можливість виграти сертифікат на паливо WOG (30 шт) та сертифікат на подорож на суму 100 000 грн.

Що треба знати про умови акції

Участь в акції можуть взяти клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають картку Mastercard у NFC-гаманцях Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.

Реєстрація є обов'язковою, без неї не можна стати учасником акції. Згідно умов, враховуються NFC-оплати карткою Mastercard на суму від 100 грн, а перекази між картами не враховуються.

В акції уже зареєструвались понад 2 тис. осіб.

Що робити, якщо нема картки Mastercard

Відкрийте Digital картку онлайн через Приват24. Це та сама "Універсальна" чи Картка для виплат, але без пластику та відділень. Її можна оформити онлайн через Приват24 (вебверсія next.privat24.ua або мобільний додаток Приват24 для Android чи iOS).

Алгоритм дій:

авторизуйтеся у Приват24 (у вебверсії next.privat24.ua або в додатку для Android чи iOS) та натисніть "Гаманець" - "Додати" - "Digital картка".

виберіть тип картки - кредитна ("Універсальна") чи дебетова (Картка для виплат), а потім платіжну систему - Mastercard.

натисніть "Продовжити". Нова картка з’явиться в "Гаманці" протягом 10 хв

Далі налаштуйте картку в Apple Pay або Google Pay

Також у ПриватБанку зараз діють й інші акції. Повний перелік можна глянути тут.

Активні акції від ПриватБанку (скриншот)