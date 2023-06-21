ПриватБанк сообщил украинцам приятную новость: что нужно знать

ПриватБанк объявил запуск акции для своих клиентов. Она продлится с 19 июня по 13 августа. Главный приз - сертификат на туристическое путешествие на сумму 100 000 грн.
Об этом пишут на сайте ПриватБанка.
Необходимо зарегистрироваться через форму на сайте банка.
Добавить карту Mastercard от ПриватБанка к NFC-кошельку (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), если она еще не добавлена.
Совершить 5 покупок на сумму от 100 грн каждая.
Участники могут выиграть сертификат на топливо WOG (30 шт) и сертификат на путешествие на сумму 100 000 грн.
Участие в акции могут принять клиенты ПриватБанка с ИНН, которые имеют карту Mastercard в NFC-кошельках Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.
Регистрация является обязательной, без нее нельзя стать участником акции. Согласно с условиями, учитываются NFC-оплаты картой Mastercard на сумму от 100 грн, а переводы между картами не учитываются.
В акции уже зарегистрировались более 2 тыс. человек.
Откройте Digital карту онлайн через Приват24. Это та же "Универсальная" или Карта для выплат, но без пластика и отделений. Ее можно оформить онлайн через Приват24 (вебверсия next.privat24.ua или мобильное приложение Приват24 для Android или iOS).
Алгоритм действий:
Также в ПриватБанке сейчас действуют и другие акции. Полный перечень можно посмотреть здесь.
Раньше мы писали о том, как обменять "старые" и изношенные доллары - инструкция.
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