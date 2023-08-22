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ПриватБанк запустив нову функцію, яка спростить життя ФОПам

ПриватБанк повідомив гарні новини користувачам (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

ПриватБанк запустив нову послугу, яка дозволить перевірити контрагента в додатку "Приват24 для бізнесу".

Як нею скористатися - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як перевірити контрагента

Це можна зробити в меню "Платежі у гривні" за допомогою послуги "Досьє ділової репутації".

Спочатку відкрийте меню "Платежі в гривні". Перейдіть до створення платежу.

Далі введіть ЄДРПОУ або ІПН одержувача та натисніть кнопку "Перевірити контрагента".

У новій вкладці з’явиться інформація про компанію, реквізити якої ви ввели.

Щоб відстежувати зміни за контрагентами, достатньо активувати моніторинг і додати перелік контрагентів для відстеження.

 

Щоб активувати моніторинг своєї компанії, потрібно натиснути на перемикач під назвою компанії в послузі "Досьє ділової репутації".

Як активувати моніторинг контрагента

Для активізації цієї послуги у "Досьє ділової репутації" спочатку натисніть кнопку "Налаштування моніторингу".

Виберіть потрібний тариф і натисніть "Підключити".

Натисніть кнопку "Додати компанію", введіть ЄДРПОУ або ІПН і натисніть "Додати".

Раніше ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів "Досьє ділової репутації".

Перед цим цей державний банк подовжив термін всіх карток на два роки.

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