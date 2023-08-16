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ПриватБанк запровадив нову послугу: як вона працює

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Україна, Середа 16 серпня 2023 10:56
ПриватБанк запровадив нову послугу: як вона працює Фото: ПриватБанк запустив послугу Досьє ділової репутації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів "Досьє ділової репутації". Вона дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Банк надає інформацію про компанію, зокрема:

  • актуальні реєстраційні дані,
  • наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій,
  • дані про обтяження рухомого майна,
  • заборони на участь у тендерах,
  • податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, внесення в реєстр великих платників податків),
  • дані про судові справи та виконавчі провадження.

Перевірити ділову репутацію партнерів (компанії та ФОП) можна у "Приват24 для бізнесу". У мобільному додатку потрібно у меню "Послуги" вибрати "Досьє ділової репутації" та ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента.

У веб-версії "Приват24 для бізнесу" в каталозі послуг потрібно виконати пошук за назвою "Досьє ділової репутації".

Також у ПриватБанку можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами. Моніторинг своїх компаній та перших 3-х контрагентів - безкоштовний.

Нагадаємо, ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з'явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів.

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