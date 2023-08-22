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ПриватБанк запустил новую функцию, которая упростит жизнь ФОПам

ПриватБанк сообщил хорошие новости пользователям (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк запустил новую услугу, которая позволит проверить контрагента в приложении "Приват24 для бизнеса".

Как ею воспользоваться - читайте в нашем материале ниже.

Как проверить контрагента

Это можно сделать в меню "Платежи в гривне" с помощью услуги "Досье деловой репутации".

Сначала откройте меню "Платежи в гривне". Перейдите к созданию платежа.

Далее введите ЕГРПОУ или ИНН получателя и нажмите кнопку "Проверить контрагента".

В новой вкладке появится информация о компании, реквизиты которой вы ввели.

Чтобы отслеживать изменения контрагентов, достаточно активировать мониторинг и добавить перечень контрагентов для отслеживания.

 

Чтобы активировать мониторинг своей компании, нужно нажать переключатель под названием компании в услуге "Досье деловой репутации".

Как активировать мониторинг контрагента

Для активизации этой услуги в "Досье деловой репутации" сначала нажмите кнопку "Настройка мониторинга".

Выберите подходящий тариф и нажмите "Подключить".

Нажмите кнопку "Добавить компанию", введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Добавить".

Ранее ПриватБанк запустил новую услугу бизнес-клиентам "Досье деловой репутации".

Перед этим этот государственный банк продлил срок всех карточек на два года.

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