ПриватБанк запустил новую функцию, которая упростит жизнь ФОПам

Как проверить контрагента

Это можно сделать в меню "Платежи в гривне" с помощью услуги "Досье деловой репутации".

Сначала откройте меню "Платежи в гривне". Перейдите к созданию платежа.

Далее введите ЕГРПОУ или ИНН получателя и нажмите кнопку "Проверить контрагента".

В новой вкладке появится информация о компании, реквизиты которой вы ввели.

Чтобы отслеживать изменения контрагентов, достаточно активировать мониторинг и добавить перечень контрагентов для отслеживания.

Чтобы активировать мониторинг своей компании, нужно нажать переключатель под названием компании в услуге "Досье деловой репутации".

Как активировать мониторинг контрагента

Для активизации этой услуги в "Досье деловой репутации" сначала нажмите кнопку "Настройка мониторинга".

Выберите подходящий тариф и нажмите "Подключить".

Нажмите кнопку "Добавить компанию", введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Добавить".