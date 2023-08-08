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Приватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомо

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Вівторок 08 серпня 2023 18:26
Приватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомо Приватбанк запустив нову функцію (фото: Віталій Носач\РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

Приватбанк слідкує за трендами та намагається йти в ногу з часом, тому запустив нову функцію в додатку, яка може порадувати багатьох клієнтів.

Про це написали фахівці Приватбанку на своїй Facebook-сторінці.

Що відомо про нову функцію

Нещодавно вийшла кінострічка "Barbie", яка підкорила весь світ. В кадрах фільму можна побачити неймовірно багато рожевого кольору. Дизайнери ПриватБанку відреагували на цей фурор та вирішили підтримати новий тренд.

"Сьогодні рожевий колір скрізь. Його впроваджують у свій одяг і повсякденне використання навіть найкрутіші бородачі. Дизайнери ПриватБанку захотіли підтримати тренд і прикрасити сірі будні рожевим кольором" - йдеться у повідомленні банку.

Приватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомоПриватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомоПриватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомоПриватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомо

Як виглядають нові дизайни карток (скриншот)

Як налаштувати новий дизайн

Щоб налаштувати новий дизайн, виконайте наступні дії:

  • Оберіть картку для встановлення обкладинки
  • Натисні на позначку шестерні у правому верхньому куті
  • Перейдіть у розділ "Дизайн картки" та оберіть той, що сподобається

Приватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомо

Як налаштувати дизайн (скриншот)

Раніше ми писали, ПриватБанк подовжив термін дії всіх карток.

Також читайте, як отримати від Приватбанку 50 тисяч гривень.

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