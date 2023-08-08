Приватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомо
Приватбанк слідкує за трендами та намагається йти в ногу з часом, тому запустив нову функцію в додатку, яка може порадувати багатьох клієнтів.
Про це написали фахівці Приватбанку на своїй Facebook-сторінці.
Що відомо про нову функцію
Нещодавно вийшла кінострічка "Barbie", яка підкорила весь світ. В кадрах фільму можна побачити неймовірно багато рожевого кольору. Дизайнери ПриватБанку відреагували на цей фурор та вирішили підтримати новий тренд.
"Сьогодні рожевий колір скрізь. Його впроваджують у свій одяг і повсякденне використання навіть найкрутіші бородачі. Дизайнери ПриватБанку захотіли підтримати тренд і прикрасити сірі будні рожевим кольором" - йдеться у повідомленні банку.
Як виглядають нові дизайни карток (скриншот)
Як налаштувати новий дизайн
Щоб налаштувати новий дизайн, виконайте наступні дії:
- Оберіть картку для встановлення обкладинки
- Натисні на позначку шестерні у правому верхньому куті
- Перейдіть у розділ "Дизайн картки" та оберіть той, що сподобається
Як налаштувати дизайн (скриншот)
Раніше ми писали, ПриватБанк подовжив термін дії всіх карток.
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